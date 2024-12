DESO CONCLUI RECAPEAMENTO DA AVENIDA PEDRO CALAZANS E TRÂNSITO SERÁ NORMALIZADO NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

A obra de restauração da Avenida Pedro Calazans, após rompimento de uma tubulação, da rede de água, foi concluída nesta sexta-feira (06). A previsão é de que o trânsito na localidade seja liberado nesta segunda-feira (09).

De acordo com o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Deso, Kléber Curvelo, o cumprimento dos trabalhos está garantido. “Finalizamos os serviços em tempo recorde. Todas as providências cabíveis foram tomadas, inclusive com relação ao atendimento solidário, por parte do setor de assistência social da empresa. Ele falou com todos os moradores e comerciantes envolvidos, e está finalizando o levantamento para arcar com os danos causados”, ressaltou.

A pavimentação foi feita com a nova camada asfáltica e trará mais fluidez ao trânsito. Para o professor Aílson Santos Lima, a Deso teve uma resposta positiva à população. “Assim que eu soube do rompimento, a empresa já havia isolado tudo, reduzindo os danos. Desde então, as obras não pararam e, segundo as pessoas que residem pela região, toda a assistência devida foi prestada e é isso que importa. Imprevistos acontecem, mas tudo foi feito”, disse.

Já segundo o engenheiro agrônomo aposentado Carlos Vieira dos Santos, a determinação dos funcionários da Deso garantiu a evolução dos serviços.” Os operadores estão trabalhando com vontade, e com certeza o recapeamento vai ficar excelente. Vamos aguardar a conclusão dos serviços e a normalização do tráfego. Gostaria de parabenizar a Deso, a prefeitura e todos os órgãos envolvidos no processo”, ressaltou, enquanto acompanhava a finalização do trabalho.

De acordo com o superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado, o tráfego na localidade deve ser liberado a partir da próxima segunda-feira, 9. “Com a Deso finalizando a pavimentação hoje, a SMTT libera o trânsito já na segunda”, garantiu.

Com informações do Governo de Sergipe – Foto: Igor Matias