Deso destaca importância da interligação de imóveis à rede de esgoto

Responsável pelos sistemas de esgotamento sanitário do estado, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) ressalta à população que a interligação dos imóveis à rede de esgoto é fundamental para que a infraestrutura sanitária produza benefícios a todos. Os impactos positivos são diversos, incluem redução de danos ao meio ambiente, promoção da saúde pública e melhoria da qualidade de vida dos usuários.

“Com a interligação, prevenimos a proliferação de doenças graves, como hepatite e cólera, evitamos a contaminação da água e promovemos a sua qualidade, aumentamos higiene e conforto, e, também, contribuímos para que os ambientes urbanos sejam mais limpos e organizados. Essa é uma etapa crucial para que a rede de esgotamento funcione de modo adequado”, explicou o gerente de Coleta e Tratamento de Esgoto da Deso, Vandermuri Carvalho Campos.

De acordo com o coordenador de Tratamento dos Sistemas Regionais Sul e Centro-Oeste da Deso, Thiago Vinícius Soares da Silva, é só com a interligação dos imóveis à rede coletora que a Deso é capaz de tratar o esgoto. “É a partir daí que começa o transporte do efluente doméstico para a Estação de Tratamento de Esgoto [ETE], onde são realizados processos físicos e biológicos. Após tratado, o material é aportado em mananciais conforme regem as normas legais vigentes.”

Procedimentos

A técnica em saneamento da Companhia, Soanne Hemylle de Jesus Santos, alertou que os usuários precisam estar atentos no momento de fazer a interligação. “Os espaços entre a parede da caixa de inspeção e as tubulações devem ser vedadas, evitando, assim, o carreamento de areia e um possível afundamento da calçada. Qualquer resíduo gerado na interligação deve ser imediatamente retirado da caixa”, explicou.

Soanne ressaltou, ainda, que é proibido o lançamento de águas da chuva na rede de esgoto, ação que pode ocasionar danos às tubulações, ao imóvel e aos próprios usuários, em razão da sobrecarga do sistema. Além disso, ela destacou que a instalação de caixa de gordura nos imóveis é essencial para o funcionamento pleno da estrutura, pois “ela retém óleos e substâncias sobrenadantes dos efluentes, para que não obstruam a rede coletora”.

Atendimento

Caso o usuário não saiba se há rede coletora de esgoto disponível em seu imóvel, é possível solicitar à Deso uma verificação no local. O técnico da Companhia vai até o endereço realizar a inspeção. Se confirmada a existência da rede, o solicitante receberá orientações para construir a caixa de inspeção no passeio e posteriormente solicitar a ligação de esgoto junto ao atendimento comercial da Deso. A interligação da caixa de inspeção para a rede coletora (ramal predial) deve ser executada impreterivelmente pela Deso, salvo em situações contrárias (grandes consumidores).

Para entrar em contato com a Deso e solicitar esse e outros serviços, a população pode realizar ligação telefônica para os seguintes contatos: 4020-0195 ou 0800 079 019 (disponível 24 horas por dia, durante todos os dias da semana). Também é possível falar com a empresa por meio da Agência Virtual e do WhatsApp (79 3142-3000).

Foto ascom Deso