DESO EXAMINA 982 PROPRIEDADES E IDENTIFICA 188 IMÓVEIS COM LIGAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUA EM ITABAIANINHA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) encontrou 188 imóveis abastecidos com água de forma irregular no município de Itabaianinha, localizado na região Centro-Sul do estado. O monitoramento realizado pela empresa teve início no fim de abril deste ano, e já examinou 982 propriedades em diversos pontos da cidade, além de outras 5.066 que foram mapeadas. O objetivo é padronizar e regularizar a distribuição de água na região.

A ação conta com o uso de um georadar, sonda que possibilita a visualização de tubulações no subsolo. Uma das principais vantagens da tecnologia é a redução da necessidade de escavações em vias públicas para encontrar desvios hídricos, conforme explicou o gerente Comercial da Regional Sul (GCSU) da Deso, Valdênio José Hora Freitas. “Essa tecnologia nos permite ver aquilo que não podemos observar, diminui tempo e recursos aplicados à atividade, além de minimizar transtornos à população local. Verificamos os imóveis ativos e inativos, além daqueles que nunca tiveram cadastro junto à empresa, mas que podem ter desvio de água”, pontuou Valdênio, acrescentando que o monitoramento prosseguirá ao longo deste ano.

Dados

Além da identificação de ligações irregulares, as equipes técnicas da Deso também realizaram 1.930 substituições de hidrômetros. Segundo o supervisor de monitoramento da GCSU, Marcelino Prata, isso ocorre quando há violação do item ou obstrução no visor do hidrômetro. “Também se dá ao observarmos que já está no momento de troca de parque, recomendada pelo fabricante que seja feita a cada cinco anos, e no caso de imóveis sem alteração de leitura por muito tempo”, explicou.

Houve ainda a execução de 214 padronizações de abastecimento hídrico, bem como a instalação de 340 ligações novas de água. Pessoas de baixa renda puderam solicitar inscrição no ‘Tarifa Social’, programa da Deso que oferece desconto de até 50% de desconto na conta de água, acesso a condições especiais de preço e de pagamento de ligação nova de água.

Ajude

A população pode contribuir com o trabalho de monitoramento realizado pela companhia. “Essa interação é importante, pois os prejuízos causados pelos desvios não se restringem à Deso. Os mais impactados negativamente são o meio ambiente, devido à ocorrência de desperdícios; e os próprios usuários, suscetíveis ao desabastecimento em razão desse consumo não registrado, que impacta no volume hídrico disponível”, frisou Valdênio José.

É possível denunciar suspeitas de ligações irregulares de água à Deso sem a necessidade de se identificar. Os clientes podem falar com a corporação por meio dos números telefônicos 4020-0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-3000).

O registro de denúncias também pode ser feito nas unidades de atendimento presencial da empresa, espalhadas pelo estado. Confira os pontos clicando neste link.

Foto ascom Deso