Deso firma parcerias para expandir o programa Tarifa Social

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), através da Diretoria Comercial Financeira, está promovendo uma série de ações em prol da divulgação do Programa Tarifa Social, uma das atividades mais importantes da empresa, destinado a pessoas de baixa renda. O programa acontece por meio do cadastro do imóvel na categoria residencial social, compatível com o desconto nas tarifas de água e esgoto, de acordo com o consumo, limitado a 20m³, por um prazo de 24 meses com possibilidade de renovação.

“A empresa tem intensificado as ações de divulgação da Tarifa Social, haja vista a importância desse programa, tanto para a Companhia quanto para as famílias que estão em vulnerabilidade social”, comentou Aline Lima, coordenadora do atendimento social. “A Deso, enquanto instituição pública, preza pela garantia de acesso à água potável e a Tarifa Social é fundamental para isso, especialmente para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade”, completou.

Ao longo do último semestre, o departamento firmou parcerias e desenvolveu projetos que possibilitam maior acesso da população ao programa, que oferece descontos consideráveis na conta de água para aqueles que se encaixam nos requisitos solicitados.

Parcerias

Em 2023, além de Unidades Básicas de Saúde (UBS), a Companhia fechou também uma parceria com alguns Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e esteve durante quatro dias na “Comunidade Quilombola” de Pontal da Barra, na Barra dos Coqueiros, realizando visitas para otimizar o cadastro de possíveis beneficiários.

Para divulgar o projeto em escolas públicas do Estado, o departamento já desenvolveu também diversas ações utilizando apresentações teatrais, com participações de artistas sergipanos, como uma forma lúdica, descontraída e dinâmica de informar os alunos sobre o programa, além do uso racional da água e dos canais alternativos de atendimento da Deso, fazendo uma adaptação da famosa peça Romeu e Julieta, denominada “Romeu e Julieta querem água pra casar.”

A Companhia possui planos de expandir ainda mais a divulgação do Tarifa Social, e, além de continuar marcando presença em eventos relevantes para a população do Estado (como o ‘Sergipe é aqui), também pretende firmar parcerias com outras instituições.

Em que condições o cliente poderá solicitar a tarifa social?

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) e com cadastro atualizado;

Ter renda da família residente no imóvel de até 1/4 salário-mínimo por pessoa;

Ser consumidor monofásico de energia elétrica com média mensal de consumo de até 120kwh/mês;

Estar devidamente cadastrado como proprietário ou usuário do imóvel em que pleiteia o benefício;

Estar com imóvel cadastrado na categoria residencial;

Estar cadastrado em apenas uma matrícula na Deso;

Não possuir débitos pendentes;

Preencher questionário socioeconômico, disponibilizado pela Deso.

Foto ascom Deso