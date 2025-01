Deso identifica 57 desvios de água em Santo Amaro das Brotas

As equipes técnicas da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) encontraram 57 desvios de água no município de Santo Amaro das Brotas, localizado na região Leste do estado. A ação, que deve se estender até o final do mês de janeiro, analisou ligações de 206 imóveis, e ainda irá verificar outras 76 propriedades. O objetivo é padronizar, regularizar e aprimorar a distribuição hídrica da região aos consumidores.

O monitoramento da empresa já atuou no conjunto João Ferreira da Costa, no loteamento Novo Horizonte, no Largo Tiradentes e no Centro da cidade. Os usuários irregulares de baixa renda têm acesso a iniciativas da empresa como o ‘Tarifa Social’, que oferece desconto de até 50% na fatura de água, e condições especiais de preço e pagamento na compra de ligação nova e de religação.

“Até o momento, nós tivemos oito ligações e 33 religações nessa modalidade, o que reduz significativamente o custo para o cliente de baixa renda e permite que ele pague em um número maior de parcelas”, destacou o gerente Comercial da Regional Centro-Oeste (GCCO) da Deso, Alexandro Correia da Silva. Ele frisou ainda a importância do programa social para minimizar casos de abastecimento clandestino no estado.

Consequências

As ligações irregulares de água causam prejuízos não apenas à Deso, mas principalmente à própria população. “Geralmente quem está na clandestinidade não se preocupa com controle de gasto da água, e acaba prejudicando a distribuição hídrica do local em que reside, ocasionando a falta d’água”, explicou Alexandro. No entanto, com a eliminação das conexões clandestinas, a tendência é que sobre água no abastecimento e haja volume adequado de forma constante para os usuários.

O consumo excessivo de água, comum em imóveis abastecidos irregularmente, também gera impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. Isso porque as reservas hídricas do estado são finitas, sendo crucial o uso consciente e racional do recurso. Além disso, as conexões irregulares à rede de distribuição são executadas sem o devido manejo e rigor técnico, o que aumenta as chances de contaminação da água por agentes externos, como vírus e bactérias causadoras de doenças graves.

Denúncias

Suspeitas de ligações irregulares de água podem ser denunciadas à Deso, sem a necessidade de identificação da pessoa informante. É possível falar com a corporação por meio dos números telefônicos 4020 0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e do WhatsApp, pelo telefone (79) 3142-3000.

As denúncias também podem ser realizadas nos postos presenciais de atendimento da empresa. Confira mais detalhes sobre as agências clicando aqui.