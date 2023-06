Deso informa interrupção de abastecimento nos municípios de Aracaju, Ilha das Flores e Japoatã para manutenção

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa sobre a restrição do abastecimento de água em três localidades durante esta quarta-feira, 21. O povoado Tatu, em Japoatã; os povoados Serrão e Jenipapo, em Ilha das Flores; e o bairro Siqueira Campos, em Aracaju, foram foco de comprometimento no sistema hidráulico.

Em Japoatã, a causa da restrição foi a manutenção corretiva emergencial em virtude do rompimento na rede adutora. A recuperação gradativa do abastecimento deve ocorrer após as 17h desta quarta-feira.

Em Ilha das Flores, a interrupção visou a recuperação do reservatório elevado. A previsão de restabelecimento é, também, para após as 17h.

Quanto ao bairro Siqueira Campos, o abastecimento foi restrito para uma manutenção corretiva na rede de distribuição. A regularização do serviço deve ocorrer às 14h.

Recomendações

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195, com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Com informações da Deso