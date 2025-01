Deso instala grade de proteção na estação de água em Propriá

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a instalação de uma grade de proteção na balsa flutuante da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), localizada no município de Propriá, no Baixo São Francisco. Além disso, foi promovida a manutenção preventiva na bomba bipartida. A iniciativa busca reduzir os impactos causados pelos resíduos e pela vegetação presente nas águas do rio, contribuindo para a melhoria na captação do recurso hídrico.

Após a captação no manancial, a água é direcionada para a Estação de Tratamento, de onde é distribuída para atender diversas localidades. Entre elas, destacam-se Propriá (distrito industrial, povoado São Vicente e alguns conjuntos habitacionais), Telha (Saco Cumprido, Bela Vista e Santiago), além de Cedro de São João (São Sebastião e Lagoa Nova).

Segundo o gerente substituto de distribuição e produção da Gerência Regional Norte, Ricardo Oliveira dos Santos, essas iniciativas asseguram o fornecimento contínuo de água tratada. “Nosso foco é reduzir falhas e manter a eficiência dos sistemas que atendem milhares de pessoas. Trabalhamos para garantir água de qualidade e segurança hídrica à população beneficiada”, destacou.

Para o coordenador de distribuição do núcleo de Propriá, Wilson Vieira da Silva, o trabalho desempenhado é essencial para evitar transtornos aos moradores. “Temos observado um aumento significativo de objetos que obstruem os motores das bombas na captação em Propriá. Isso demanda manutenção corretiva constante, causando interrupções no abastecimento das áreas atendidas. Por isso, realizamos uma manutenção preventiva específica para prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir as interrupções no fornecimento”, afirmou.

Preservação

Grande parte dos resíduos que afetam o sistema de captação provém de objetos descartados inadequadamente pela população no leito do Rio São Francisco, além da vegetação natural do manancial. Isso compromete a operação, tornando indispensáveis medidas como a instalação de barreiras protetoras e manutenções regulares no sistema.

“Aproveitamos para enfatizar à comunidade a importância de preservar o rio e suas margens. É indispensável evitar o despejo de lixo no nosso Velho Chico e cuidar das matas ciliares. A cooperação de todos é vital para garantir a qualidade e disponibilidade da água, além de mantermos a eficiência do abastecimento”, reforçou Wilson.

