DESO INTENSIFICA AÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DOS REPAROS NA ADUTORA DA AVENIDA PEDRO CALAZANS, EM ARACAJU

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) trabalha em ritmo acelerado para que a Avenida Pedro Calazans, no centro de Aracaju, volte à normalidade. A previsão é que o serviço de pavimentação do trecho seja concluído na próxima sexta-feira, 06. As equipes trabalham na remoção do asfalto danificado, ao mesmo tempo em que o material base para a conclusão dos serviços está chegando à localidade.

“O que aconteceu na Pedro Calazans não é normal, é um incidente que ninguém queria que acontecesse, foi algo inesperado, mas, infelizmente aconteceu e acho que a Deso está de parabéns, tendo em vista que o rompimento aconteceu às 6h da manhã,e às 18h o abastecimento já estava restabelecido”, destacou o diretor-presidente da Deso, Luciano Goes. “Esse tempo resposta da empresa é uma demonstração da sua eficiência para executar esses serviços, além do compromisso com a população”, completou.

Ressarcimento

A assistência social da Deso, junto com a defesa civil do Estado e do Município de Aracaju, estão realizando um levantamento dos danos sociais, econômicos e materiais aos moradores e comerciantes da localidade. A partir dessa coleta de informações, a empresa ressarcirá todos aqueles que tiveram prejuízos comprovados.

De acordo com o diretor-presidente da Deso, Luciano Goes, a empresa tem compromisso social. “Estamos aguardando a conclusão do levantamento, para que, a partir daí, tenhamos a noção do tamanho dos danos e prejuízos causados, para que possamos de pronto tomar as providências e pagar o mais rápido possível aos afetados pelo rompimento da tubulação”, pontuou.

O rompimento da adutora em um dos trechos da Avenida aconteceu por volta das 06h do último domingo, dia 1º de dezembro. Em poucas horas equipes da Deso estavam no local, e deram início a operação de reparo da tubulação, através dos serviços que seguem até a finalização com a pavimentação asfáltica.

Foto ascom Deso