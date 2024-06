Deso promove busca ativa no sertão para inclusão de famílias no Tarifa Social

Atualmente, 2.142 residências estão cadastradas na região

A gerência comercial do sertão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está realizando uma busca ativa para inclusão de famílias no programa Tarifa Social, que concede até 50% de desconto na conta de água. Atualmente, 2.142 residências estão cadastradas no programa na região, beneficiando cerca de 8.600 pessoas de forma direta. A proposta da companhia é aumentar o número de beneficiários.

Segundo o gerente comercial da Regional Sertão, José Edson Nunes Portela, a Deso vem estreitando a comunicação para que possa otimizar o processo de agregar as famílias cadastradas nos programas sociais do Governo Federal, aumentando o raio de atuação e abrangência para quem está em situação de baixa renda e precisa desse benefício, para que contribua de forma positiva nas finanças da família. “A busca ativa de novos usuários é primordial para aumentarmos a abrangência desse programa tão importante para as famílias de baixa renda”, afirmou.

Para o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, a parceria com as secretarias municipais de assistência social dos municípios tem sido primordial para ampliar o número de famílias enquadradas no Tarifa Social. “Os municípios já detêm os dados das pessoas cadastradas no Bolsa Família, e através dessa verificação a gente consegue direcionar aos clientes que já tem algum benefício social”, explicou.

Busca ativa

A gerência comercial do sertão também tem realizado a busca ativa em campo, através do trabalho porta a porta, que leva diversos serviços e ações aos usuários.

“O nosso trabalho de buscar por famílias que se enquadram no programa tarifa social perpassa por essa parceria com os municípios, fundamental para que possamos ter acesso às famílias de baixa renda na região. Estamos estreitando essas parcerias com as secretarias de assistência social, na perspectiva de que possamos aumentar os números de famílias atendidas, junto com o trabalho que realizamos porta a porta”, concluiu Portela.

Foto ascom Deso