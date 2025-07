Deso promove palestra sobre saúde mental com foco na prevenção e acolhimento

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) promoveu, na última semana, uma palestra voltada à valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Com o tema ‘Cuidar de si: saúde mental em tempos de desafios’, a atividade foi conduzida pela psicóloga Solange Fonseca e abordou principalmente questões relacionadas à ansiedade, depressão e síndrome de burnout, além das consequências da negligência com essas doenças.

Durante o encontro, Solange destacou a importância do cuidado psicológico contínuo, sobretudo em tempos de pressão e adversidades. “A Deso, com ações como essa, cria uma rede de apoio dentro do ambiente de trabalho, ajudando a identificar problemas precocemente e promovendo atividades pertinentes à saúde mental dos colaboradores”, afirmou a psicóloga.

A iniciativa integra um projeto da Diretoria de Gestão Corporativa, que prevê ações mensais com foco na prevenção, diagnóstico e encaminhamento de casos que envolvam sofrimento psíquico. Para o diretor Wladimir Torres, o objetivo é claro: promover o bem-estar físico e mental dos servidores. “O diagnóstico, o acolhimento e o acompanhamento adequado evitam agravamentos, o que traz benefícios tanto para o colaborador quanto para a Companhia. Funcionários com a saúde mental em dia são mais motivados e produtivos”, ressaltou.

Já o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Deso, Alan Gomes, destacou que a iniciativa faz parte de um plano mais amplo de gerenciamento de riscos ocupacionais. “Nosso objetivo é despertar nos colaboradores a consciência sobre a importância de buscar ajuda quando necessário, reduzir afastamentos e monitorar os níveis de estresse na empresa”, explicou.

A ação reforça o compromisso da empresa com a saúde integral dos seus funcionários, demonstrando, mais uma vez, o empenho em criar um ambiente de trabalho mais acolhedor, seguro e produtivo.

Foto : Ascom / Deso