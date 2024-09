Deso reabre agência de atendimento na Rodoviária Nova

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) reabriu, na manhã desta segunda-feira, 16, a unidade de atendimento localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, conhecido como Rodoviária Nova, em Aracaju. As atividades no local estavam suspensas em razão de obras de revitalização promovidas pelo Governo do Estado na estrutura física do espaço.

De acordo com a gerente de Atendimento da Região Metropolitana de Aracaju da Deso, Kelly Cristina Santos Lino, a reforma do Ceac vai permitir à Deso oferecer um serviço de atendimento ainda melhor à população. “O resultado foi um ambiente amplo e muito bem climatizado, e isso nos dará condições de atender nossos clientes da melhor maneira possível. Essa é uma agência-chave, que, além de Aracaju, atende parte do município de São Cristóvão”, frisou ela.

Entre janeiro e junho deste ano, a loja realizou, em média, mais 2,2 mil atendimentos mensais. Por dia, foram 74. Para a coordenadora da unidade, Sônia Ferreira, o objetivo da companhia é oferecer suporte comercial eficiente, rápido e humanizado. “Essa é a porta de entrada quanto ao contato do cliente com a Deso. Então, oferecer esse bem-estar maior aos usuários agregará muito aos nossos serviços, que primam pela qualidade e agilidade”, destacou ela.

População aprova

A faxineira, Maria Andreza, foi uma das primeiras pessoas atendidas pela Deso na agência, nesta segunda. Ela contou ter percebido um grande contraste entre o antes e o depois da revitalização do Ceac. “Está mais confortável, mais espaçoso, e o atendimento foi bem rápido. Minha conta estava alta e o hidrômetro estava soterrado, mas consegui resolver meu problema com bastante tranquilidade”, afirmou ela.

O aposentado, Antônio Carlos, que procurou a unidade para realizar alteração de titularidade de fatura de água, também aprovou o atendimento. “Rapidinho. Foi num instante, explicaram tudo para mim. Resolveram rápido. Aqui, antes, era mais quente. Agora, está mais frio, com esse ar-condicionado. Tudo sossegado, muito bom”, afirmou ele.

Serviços

Os serviços oferecidos pela agência da Deso incluem inscrição no programa ‘Tarifa Social’, que oferece desconto de até 50% na conta de água – consulte mais detalhes clicando aqui –, solicitação de ligação nova de água, pedido de religação, negociação e parcelamento de débitos, mudança de titularidade da fatura, emissão de segunda via de conta, entre outros.

Unidades

Na Região Metropolitana, além da loja no Ceac da Rodoviária Nova, postos de atendimento da Deso podem ser encontrados nos Ceacs Shopping Riomar (bairro Coroa do Meio, em Aracaju), Shopping Prêmio (conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro), Parque Shopping (bairro Industrial, em Aracaju), e Rua do Turista (Centro de Aracaju).

Confira o horário de funcionamento e endereço completo das agências clicando aqui.