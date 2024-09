Deso realiza levantamento cadastral de imóveis em povoado de Poço Redondo

Ação beneficiará cerca de 220 famílias residentes no bairro Palmeirão, no povoado Santa Rosa do Ermírio

Equipes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) estão em campo para realizar o levantamento cadastral dos imóveis localizados no Palmeirão, no povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo. Com esses dados, a empresa dará prosseguimento aos serviços de ampliação de rede de abastecimento de água e a ligação das residências ao sistema de distribuição, beneficiando cerca de 220 famílias que moram na comunidade.

O principal objetivo da ação é ter informações para que sejam realizados investimentos na localidade e, assim, garantir o abastecimento de água para os moradores da comunidade, é o que destaca o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende. “A finalidade é levar abastecimento de água regular para a população, já que, nessa região, o abastecimento é feito por ramais clandestinos. Então a Deso está fazendo esse levantamento cadastral para diagnosticar a necessidade da população e oferecer ligações de água tratada”, frisou.

Para o assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação em campo, Luciano Aragão, a Deso leva qualidade de vida e dignidade à população que reside no local. “Nessa etapa inicial apenas estamos levantando os imóveis, para saber o quantitativo e a demanda de água, para depois fazer o projeto de ampliação de rede e posterior ligações de água. O nosso objetivo é oferecer ligações de água também, de porta em porta, com o enquadramento do maior número de famílias no programa Tarifa Social”, afirmou.

Busca ativa

A busca ativa consiste em visitas ‘porta a porta’, realizadas pelos colaboradores da Deso, com objetivo de oferecer novas ligações de água e a regularização da residência perante a companhia. O objetivo é a regularização dos imóveis, ou seja, a retirada da clandestinidade. São disponibilizados serviços de ligação, religação, cadastramento nos programas Baixa Renda e Tarifa Social, instruções para o parcelamento de débito e o recadastramento de localidade.

De acordo com Tiago, desde 2019 a Deso, através da Supervisão de Receita do Sertão, tem intensificado as ações de busca ativa do cliente, nas 20 cidades vinculadas ao sertão, desde Canindé de São Francisco até o município de Amparo e Nossa Senhora Aparecida.

“O nosso objetivo não é apenas arrecadar, isso é uma consequência, mas levar água tratada, regularizar o cliente e proporcionar que ele tenha um comprovante de residência daquele imóvel, facilitando o cadastro dele em outros órgãos do Estado, assim como a busca por benefícios sociais dos Governos Estadual e Federal. Com isso, a Deso é a primeira a chegar e garantir essa dignidade, além de levar qualidade de vida à população”, completou.

Foto: Ascom Deso