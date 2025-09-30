Deso recebe premiação da Ecolab Company por avanços em sustentabilidade

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) foi premiada, na última segunda-feira, 29, pela Ecolab Company, uma das principais fornecedoras de produtos relacionados ao tratamento de água do mundo, em reconhecimento às iniciativas de sustentabilidade na gestão de contratos e aos benefícios proporcionados à população por meio da melhoria da qualidade da água tratada.

A honraria foi concedida à Gerência de Apoio Administrativo (GAAD) da Deso pelo trabalho desenvolvido nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) Areia Branca e Cajaíba. A iniciativa integra o Programa R3, que combina três pilares: Resultado, Retorno de Investimento e Reconhecimento.

Em parceria com a Ecolab, a Deso implementou tecnologias para o uso adequado do dióxido de cloro, garantindo mais eficiência no tratamento da água e redução de contaminantes.

Segundo o gestor de atendimento do contrato com a Deso, Mário Guimarães, a premiação reflete o êxito do trabalho técnico realizado. “Nos alegra saber que o aprendizado está sendo bem aplicado por essa companhia, uma vez que a água tratada é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou.

O gerente de apoio administrativo da Deso, Tiago Sanas, ressaltou que a decisão de contratar a Ecolab partiu de análises internas. “As ETAs escolhidas foram consideradas após estudos feitos pelos nossos químicos. Além de Areia Branca e Cajaíba, o trabalho também está sendo desenvolvido em Tobias Barreto e Lagarto. A meta é expandir a iniciativa para outras unidades em breve”, afirmou.

Foto: Ascom Deso