Deso recebe Selo ODS 2024 por projetos sociais e ambientais

Quatro projetos ambientais e sociais desenvolvidos pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) receberam o Selo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2024. A entrega dos títulos ocorreu durante solenidade realizada na quarta-feira, 12, pelo Movimento Nacional ODS Sergipe, no Teatro Atheneu, em Aracaju. Participaram diversas instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil.

A empresa recebeu o Selo ODS em quatro dos cinco eixos do Movimento Nacional ODS: pessoas, planeta, paz e parcerias. “Esse reconhecimento reflete a preocupação que a companhia possui com o desenvolvimento sustentável. É muito relevante e significativo para a Deso estar presente em um evento como esse”, afirmou o diretor-presidente da empresa, Luciano Goes Paul.

A coordenadora do Movimento ODS Sergipe, Sandra Sena, ressaltou a importância das ações sociais e ambientais executadas pela Deso. “Nós observamos que é uma companhia que tem trabalhado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na organização. E a entrega do Selo a esses projetos, que são maravilhosos, é uma evidência disso”, afirmou ela.

Selecionados

Receberam o Selo ODS 2024 o programa de negociação de débitos da população de baixa renda, da Gerência de Atendimento (Gate); as ações desenvolvidas pela Gerência Socioambiental (Gesa); o projeto ‘Gerência de Controle e Vigilância da Qualidade (GCVQ) Sustentável’; e a iniciativa ‘Livro: liberdade para a alma’, iniciativa de empréstimo e doação de títulos literários atualmente vinculada à Gerência de Pesquisa de Mananciais Subterrâneos (GPMS).

A coordenadora de Atendimento Social da Deso, Aline de Jesus Lima, sublinhou que os diversos colaboradores e setores da empresa estão empenhados para garantir o alinhamento da corporação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. “Esse é o dever da companhia enquanto uma entidade pública, que presta um serviço essencial à sociedade”, disse, lembrando que, em 2023, a empresa também recebeu o Selo ODS por quatro iniciativas.

Um desses projetos foi o ‘Livro: liberdade para alma’, que, segundo a idealizadora do programa, Cristina Santana, tem se expandido. “Além de oferecermos títulos literários de graça à população, também doamos livros impróprios para uso à Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju. No ano passado, foram 150 kg de livros inutilizáveis”, contou ela.

ODS

Composto por 169 metas, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de alcançar a Agenda 2030. Esse plano, segundo o Movimento Nacional ODS Sergipe, almeja erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta.

Foto ascom Deso