Deso recolhe 11 toneladas de materiais recicláveis em 2024

Em 2024, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) recolheu um total de 11.308,90 kg (11 toneladas) de materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro, isopor e ferro. Os resíduos foram coletados por meio do ecoponto da empresa, localizado na unidade sede, em Aracaju. O número registrado representa um aumento de mais de 100% em relação a 2023, que fechou com 5,2 toneladas.

Sob termo de cooperação, os itens recolhidos foram encaminhados para a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), responsável pela destinação adequada e sustentável dos materiais. Além disso, no ano passado a empresa recebeu 70 litros de óleo de cozinha usado, que foi direcionado à Recigraxe, entidade parceira, para beneficiamento do produto. O óleo é transformado em biodiesel e em produtos de limpeza, que contemplam, também, instituições filantrópicas de Sergipe.

Responsável pelo ecoponto, a Coordenação de Educação Ambiental (Ceam), vinculada à Gerência Socioambiental (Gesa) da Deso, realizou diversas atividades de conscientização voltadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. No ano passado foram contempladas 7.596 pessoas, em 80 ações desenvolvidas em todo o estado.

Educação

Os projetos incluem iniciativas como ‘Deso vai à Escola’, ‘Escola vem à Deso’, ‘Saneamento Expresso’, ‘Deso Comunidade’ e ‘Projeto Deso Colaborador’. “A companhia não é só uma empresa que fabrica água e cuida do esgotamento sanitário. Ela tem compromisso com a sustentabilidade, que se reflete diretamente nessas diversas ações educativas ambientais”, destacou o gerente da Gesa, Mario Leo de Oliveira Rodrigues.

Acesso

É possível solicitar ações de educação socioambiental da corporação por meio do próprio site da Deso (www.deso-se.com.br). ‘Escola vem à Deso’, ‘Deso Comunidade’, ‘Saneamento Expresso’ e ‘Deso vai à Escola’ são os programas da companhia que dispõem do recurso. As pessoas interessadas devem preencher o formulário do projeto desejado, observando requisitos e detalhes de cada um deles e aguardar a triagem da equipe da empresa, que, após avaliação, confirmará o agendamento.

Foto: Deso