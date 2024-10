Deso reforça abastecimento de água em N. Sra Aparecida, São Miguel do Aleixo e Ribeirópolis

Obras contam com investimento de mais de R$ 390 mil, beneficiando cerca de 1.360 sergipanos

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) implantou uma nova rede de abastecimento de água para aumentar a vazão do recurso hídrico para os povoados Queimadas, Lagoa da Mata, Salgado, Caendas, Velame, Malhada das Capelas, pertencentes aos municípios de Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo e Ribeirópolis. Ao todo, foram 2.038 metros de extensão de rede, com investimento de R$ 393.069,50, que vai beneficiar cerca de 1.360 sergipanos.

Segundo o gerente de Produção e Distribuição da Regional Sertão da Deso, Raulkiony Mota Santana, a ação da Deso visa atender a crescente demanda por água na região. “A Deso implementou uma nova linha de abastecimento para atender essas comunidades que ficam na divisa dos três municípios. Foi executada uma extensão de dois quilômetros de rede, com uso de tubulação com diâmetro de 100 milímetros, e isso resolveu a problemática de abastecimento dessas localidades, que há anos tinham dificuldade e intermitência do abastecimento”, explicou.

De acordo com o coordenador de Distribuição Sertão da Deso, João Antônio Lima de Santana, com esse investimento a empresa vai possibilitar que o sistema tenha continuidade operacional. “Antes, o sistema só funcionava quando haviam duas bombas em operação, aí o sistema recebia água. Com a instalação desse novo ponto de alimentação, ela recebe água continuamente, independentemente de estar com uma ou duas bombas, o que vai garantir o atendimento da demanda das comunidades que serão atendidas”, afirmou.

Abastecimento de água

Os povoados Queimadas, Lagoa da Mata, Salgado, Caendas, Velame, Malhada das Capelas, tinham problemas crônicos com o abastecimento de água, mesmo com diversas intervenções da Deso. Com esse novo investimento que a companhia fez na região, a demanda por água será atendida, tendo em vista o aumento da vazão com a troca da tubulação de 75 por 100 milímetros.

“Com a continuidade do sistema, o reservatório de Queimadas opera com sua capacidade total e alimenta os reservatórios de Lagoa da Mata, Caendas e Velame, possibilitando que a água chegue ao final do sistema, onde tínhamos a problemática do desabastecimento”, completou Antônio.

