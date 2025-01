Litoral: Deso reforça monitoramento de desvios de água

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) deu início na última quarta-feira, 15, a uma ação de monitoramento de ligações clandestinas no litoral sul do Estado. As equipes técnicas da empresa atuarão na praia da Caueira, no município de Itaporanga d’Ajuda, e nas praias do Abaís e do Saco e no povoado Porto do Mato, em Estância. A iniciativa tem o objetivo de garantir água potável à população e regularizar o abastecimento hídrico no período do Verão, quando é registrada alta demanda em regiões de praia.

Até o final da operação, que se estende até o próximo mês de fevereiro, devem ser examinados 300 imóveis que estão com ligação suprimida à rede de distribuição de água. Além disso, a corporação também substituirá hidrômetros de 200 residências, devido à proximidade do fim da vida útil estimada dos equipamentos (cerca de cinco anos). Outras 2.651 terão seus aparelhos de medição de consumo lacrados.

Isso acontecerá porque, durante a alta temporada do Verão, há registro de remoção dos dispositivos por usuários nas regiões monitoradas, o que gera prejuízos à população local. “Nesses lugares, algumas pessoas fazem isso com a finalidade de encher piscinas, por exemplo. É uma prática irregular, que prejudica os demais usuários, pois o consumo não medido exagerado gera comumente falta d’água”, disse o coordenador de monitoramento da Gerência Comercial da Regional Sul (GCSU) da Deso, Alexandre Dantas Vasconcelos.

Georadar

Este tipo de operação ocorre desde 2014, com levantamento de dados realizado pelas equipes técnicas entre os meses de novembro e dezembro. A execução das verificações em campo sempre se dá nos meses de janeiro e fevereiro. Neste ano, a ação contará com o uso do georadar, instrumento tecnológico que permite visualizar tubulações subterrâneas por meio de um monitor digital. Com isso, é possível evitar escavações desnecessárias e aumentar a assertividade, eficácia e celeridade das análises de desvios de águas.

ASN – foto ascom Deso