Deso ressalta importância da coleta e tratamento adequados ao esgoto

A água e os dejetos líquidos gerados em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias são recolhidos por um sistema de condução, composto por tubulações, emissários (responsáveis por transportar os resíduos para as etapas de tratamento), estações elevatórias e poços de visita, até chegarem às Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s). Lá, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza o tratamento necessário antes de devolver a água aos mananciais.

Para determinar o método de tratamento mais adequado, a empresa considera diversas variáveis, como o destino final e as condições específicas, podendo empregar processos físicos, químicos ou biológicos. O principal objetivo é restituir a água aos corpos hídricos de maneira segura e pronta para reutilização em um novo ciclo.

De acordo com o superintendente de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Sues) da Deso, Marcelo Santos Barreto, o tratamento segue normas rigorosas e está em conformidade com a legislação. “Nosso trabalho, baseado em padrões técnicos e leis aplicáveis ao saneamento, garante que todas as etapas de remoção de poluentes sejam cumpridas. Apenas após a análise e validação dos nossos especialistas, os resíduos tratados retornam para reuso, assegurando proteção ambiental e qualidade”, afirmou.

Investimento

Em 2024, a Deso promoveu grandes investimentos em esgotamento sanitários. Foram R$101.418.987,29 revertidos em obras, reparos e melhorias no sistema. Esse valor investido é oriundo de recursos próprios da companhia, empréstimos e convênios, recursos do Governo Federal. Segundo Marcelo Santos Barreto, um dos valores defendidos pela Deso é a proteção ambiental. “Entre os procedimentos que refletem esse compromisso estão os tratamentos aplicados ao esgoto recolhido, com ações que garantem a preservação dos recursos hídricos e protocolos, que ajudam a manter a qualidade atmosférica. Essa prática é indispensável para promover o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade,” concluiu.

Foto: Deso