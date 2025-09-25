Deso se destaca no Anuário Valor 1000 como a sexta maior empresa pública de saneamento do NE

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) alcançou posição de destaque na edição 2025 do anuário Valor 1000, elaborado pelo jornal Valor Econômico. O levantamento, que avalia as empresas mais relevantes do país em diferentes segmentos, classifica a Deso como a sexta maior empresa de água, saneamento e serviços ambientais em termos de receita líquida na região Nordeste.

No ranking nacional do setor, que inclui companhias públicas e privadas, a Deso figura na 25ª colocação geral, consolidando-se entre as principais operadoras de saneamento do Brasil. No recorte específico de empresas públicas, a companhia sergipana está entre as 15 maiores do país, reforçando a importância estratégica do serviço prestado à população.

O anuário do Valor Econômico considera critérios rigorosos, como receita líquida, lucro líquido, margem, EBITDA, ativos e patrimônio, entre outros indicadores financeiros, para compor o ranking das empresas de maior relevância no cenário econômico nacional. Para o presidente da Deso, Luciano Goes, a posição é fruto de uma gestão responsável e comprometida com a qualidade do serviço e a sustentabilidade financeira da companhia. “Mostra que, mesmo em um setor desafiador, é possível conciliar eficiência econômica e compromisso social. Sergipe pode se orgulhar de ter uma empresa pública que se posiciona entre as maiores do país em saneamento”, disse.

O diretor comercial e financeiro, João Fonseca, reforça que o reconhecimento do Valor 1000 comprova que o trabalho de planejamento, controle de custos e investimento em inovação tem dado resultados consistentes. “ A nossa meta é seguir fortalecendo a estrutura financeira e operacional da Deso para garantir serviços cada vez melhores à população”, finalizou.

Com esse desempenho, a Deso reafirma sua relevância no cenário regional e nacional, consolidando-se como uma empresa pública de referência.

Foto ascom Deso