Deso troca experiências com Iguá Saneamento no Rio de Janeiro

A Diretoria Executiva e a equipe técnica da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), acompanhados de representantes do Governo de Sergipe, realizaram uma visita ao Complexo Lagunar de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com o objetivo promover o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre a Deso e a Iguá Saneamento, empresa vencedora do leilão de concessão parcial dos serviços da companhia sergipana, que está conduzindo ações de revitalização na região.

A comitiva foi composta pelo diretor-presidente da Deso, Luciano Goes, o diretor comercial, João Fonseca, a superintendente comercial, Edime Medeiros, o superintendente jurídico, André Oliveira, a assessora de planejamento, Camilla Coelho, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas.

“Essa cooperação técnica com a Iguá é fundamental para assegurar que a qualidade dos serviços seja mantida e continuamente aprimorada. Esse alinhamento é estratégico para o fortalecimento de uma gestão integrada, sustentável e comprometida com o futuro dos recursos hídricos e do saneamento, permitindo que as duas instituições compartilhem práticas inovadoras e enfoques que contribuem para a melhoria contínua do sistema de saneamento, promovendo um serviço de qualidade para toda a população atendida no estado de Sergipe”, destacou o presidente da Deso, Luciano Goes.

Durante a visita, os profissionais da Deso acompanharam as obras em andamento no Complexo Lagunar, onde a Iguá Saneamento está implementando melhorias significativas nos corpos hídricos da região, com enfoque na sustentabilidade. Essa troca de conhecimento entre as equipes permitiu a compreensão de novas metodologias e práticas que estão sendo adotadas pela concessionária, servindo como referência para a melhoria dos serviços de saneamento em Sergipe.