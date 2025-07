Despoluir completa 18 anos de compromisso com mobilidade urbana

Idealizado pelo setor de transporte, o programa ambiental é uma referência nacional no combate aos efeitos climáticos e atua de forma gratuita para empresas do segmento

Neste mês, o Despoluir, maior programa ambiental voltado à redução de gases poluentes emitidos por veículos a diesel, completa 18 anos de compromisso com a construção de uma mobilidade ambientalmente responsável, mitigando os efeitos climáticos e promovendo mais qualidade de vida à população. Promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e pelo Sest Senat, o programa oferece atendimento gratuito às empresas do setor, com avaliação da qualidade do diesel e do desempenho veicular, além de realizar orientação em procedimentos de gestão ambiental.

Presente em 24 federações afiliadas ao Sistema Transporte, o Despoluir já contabiliza cinco anos de desenvolvimento nos estados de Sergipe e Alagoas, onde é viabilizado por meio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e da unidade regional do Sest Senat.

“Somente no mês passado, a nossa equipe de técnicos realizou mais de mil e quatrocentas aferições veiculares em Sergipe e Alagoas. Isso só reforça a grande importância do Despoluir, que há 18 anos vem reafirmando o compromisso de ser o maior programa ambiental do setor privado no nosso país. Tenho orgulho de fazer parte dessa história e de coordenar tantos serviços e ações voltadas a uma mobilidade mais sustentável nos dois estados representados pela nossa federação”, explica a coordenadora do Despoluir em Sergipe e Alagoas, Giselle Souza.

Giselle ainda acrescenta que “oferecer esse benefício às empresas que realizam o serviço de transporte público gera um impacto extremamente positivo, uma vez que os ônibus estão, em grande número, diariamente nas ruas, transportando passageiros”.

Transporte público

Responsável pela aferição do transporte público coletivo da Grande Aracaju, o Despoluir garante, por meio do selo verde fixado no para-brisa dos veículos, que aquele carro atende aos padrões ambientais permitidos. A Viação Atalaia, que desde o ano passado já investe na preservação do meio ambiente por meio da aquisição de veículos Euro 6, é uma das empresas beneficiadas pelo programa, o que fortalece ainda mais seu compromisso com a prestação de um serviço sustentável no segmento.

“É uma alegria enorme para nós contar com os serviços do Despoluir, que, de imediato, já consegue identificar qualquer problema no veículo, desde vazamentos até o mau funcionamento de alguma peça. Esse trabalho é de real relevância para a segurança dos motoristas, que estão constantemente operando o veículo, além de beneficiar os passageiros e a população em geral. Além disso, essa iniciativa está alinhada a um dos grandes objetivos da empresa, que é a preservação do meio ambiente”, pontua o gerente de manutenção da Viação Atalaia, Anderson Vieira.

Além das empresas de transporte público, o Despoluir também estende seus serviços a outras empresas privadas e veículos escolares de órgãos gestores.

“Para mim, é uma felicidade imensa contribuir ativamente com a preservação do meio ambiente, dentro do sistema de transporte, por meio do Despoluir que, há 18 anos, oferece um serviço gratuito e de excelência, beneficiando não apenas o meio ambiente, mas também a saúde dos condutores e da sociedade. Realizamos, inclusive, aferições em ônibus escolares, o que torna nosso trabalho ainda mais significativo, pois cuidamos do bem-estar das crianças e garantimos a elas, que são as futuras gerações, uma mobilidade mais segura e um ambiente mais saudável para viver”, explica o técnico do Despoluir, Lucas Alves.

Prestação de serviço

A Avaliação Veicular Ambiental (AVA) é um procedimento técnico realizado em veículos a diesel com o objetivo de verificar a emissão de poluentes e avaliar se estão dentro dos limites permitidos pela legislação ambiental. A iniciativa mede a quantidade de fuligem emitida pelo escapamento, utilizando um equipamento denominado opacímetro. Esse aparelho é acoplado ao escapamento e mede o índice de opacidade da fumaça.

Já o serviço de Avaliação da Qualidade do Diesel (AQD) assegura a qualidade do combustível utilizado pelos veículos, priorizando o baixo teor de enxofre e outros contaminantes prejudiciais. Isso prolonga a vida útil dos motores e reduz significativamente as emissões de poluentes, como óxidos de nitrogênio, particulados e compostos orgânicos voláteis.

Por sua vez, o Serviço de Orientação Ambiental ao Transportador (SOAT) desempenha um papel essencial ao fornecer recomendações e suporte técnico a motoristas, gestores de frotas e proprietários de empresas de transporte. O serviço busca conscientizar e educar esses integrantes do setor sobre práticas ambientalmente responsáveis e medidas que reduzam o impacto ambiental das suas operações.

Ascom Setransp

