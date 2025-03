Despoluir e Prefeitura de Arapiraca fortalecem compromisso com a mobilidade sustentável

Em apenas três dias, o programa realizou mais de 85 aferições ambientais na frota do transporte escolar municipal

A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), por meio do Programa Ambiental Despoluir, participou de uma ação conjunta realizada na primeira quinzena deste mês pela Prefeitura Municipal de Arapiraca. Durante a iniciativa, o programa avaliou a emissão de gases poluentes em aproximadamente 90 veículos utilizados no transporte escolar municipal, beneficiando de 7 a 8 mil estudantes. Essa ação reafirma o compromisso contínuo do Despoluir com a mobilidade sustentável, promovendo uma frota de veículos que reduz os impactos ambientais.

O evento contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Educação de Arapiraca, da Superintendência Municipal de Meio Ambiente e do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat). A iniciativa é resultado de uma parceria que, há cerca de três anos, vem fortalecendo a responsabilidade ambiental no município por meio das atividades técnicas gratuitas oferecidas pelo Despoluir.

Para o técnico do Despoluir, Lucas Santos, essa parceria tem gerado impactos positivos, garantindo mais segurança para os alunos transportados e promovendo a preservação ambiental, em benefício das presentes e futuras gerações.

“Essa iniciativa é fundamental tanto para a preservação do meio ambiente quanto para a saúde pública, pois a emissão de gases tóxicos afeta diretamente a qualidade do ar e o bem-estar da população. O programa Despoluir tem como missão expandir cada vez mais as parcerias e fortalecer ações que promovam uma mobilidade mais sustentável, contribuindo para uma sociedade ambientalmente responsável”.

O Despoluir atua no setor de transporte de passageiros, abrangendo também os segmentos de fretamento, turismo e escolar, atendendo tanto empresas privadas quanto órgãos gestores que desejam realizar o procedimento em seus veículos. “As parcerias conquistadas pelo Despoluir ao longo dos anos refletem um compromisso contínuo com a sustentabilidade e a qualidade de vida da população”, destaca a coordenadora do Despoluir em Alagoas e Sergipe, Giselle Souza.

Ela ainda complementa dizendo que “essa parceria com a Prefeitura de Arapiraca é essencial para garantir um transporte escolar mais seguro e sustentável. Com as aferições ambientais, o Despoluir consegue reduzir os impactos da emissão de poluentes, protegendo a saúde das crianças e contribuindo para a preservação do meio ambiente”.

Texto e foto ascom Setransp