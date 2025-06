Destino Aracaju é apresentado em uma das maiores feiras de turismo da América do Sul

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, foi representada na BNT Mercosul, evento que mais promove os destinos turísticos brasileiros no continente sul-americano. A feira foi realizada nos últimos dias 30 e 31 de maio, em Balneário Camboriú/SC.

O secretário Municipal do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, participou do evento a convite do Governo do Estado. Em um estande voltado à divulgação de Sergipe, a capital sergipana ganhou destaque, especialmente por causa da apresentação do “Passaporte” aracajuano, lançado recentemente. Os atrativos turísticos da cidade foram “vendidos” aos agentes de viagens e participantes da atividade.

“Nós aproveitamos a oportunidade para falar dos nossos festejos juninos. Falamos também sobre o verão e os eventos que vão acontecer agora no segundo semestre, a exemplo do Pré-Caju, Festival do Caranguejo, réveillon e Semana da Sergipanidade. Todos ficaram encantados e tenho certeza que vão nos visitar”, disse o secretário Fábio Andrade.

A BNT Mercosul foi criada em 1995 e reúne profissionais de turismo para a realização de negócios, entre fornecedores e compradores do Brasil e da América do Sul. Ao longo de quase três décadas, a BNT realizou edições no Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Foto: Setur