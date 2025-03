DESTINO ARACAJU É DIVULGADO EM UMA DAS MAIORES FEIRAS DE TURISMO DO BRASIL, NA CIDADE DE MACEIÓ/AL

A Secretaria Municipal do Turismo (Setur), está presente no Workshop Masterop Travel (WMT), um dos maiores eventos do trade turístico no Brasil. Realizado em Maceió/AL, a feira teve início nesta quinta-feira (27), e segue até este sábado (29).

Cerca de 600 agentes de viagens participam do evento. Pensando nisso, um stand para divulgação de Aracaju como destino turístico foi montado no local. O WMT proporciona três dias de capacitação, networking e negócios para os agentes, fornecedores, companhias aéreas, locadoras e demais atores do seguimento turístico.

Quem visita o stand montado pela Setur tem acesso a apresentações de forró e recitação de cordel, além de brindes e degustação de iguarias genuinamente aracajuanas. “A nossa participação é uma grande oportunidade apara os agentes de viagens de outros estados conhecerem o nosso destino, cultura e gastronomia”, explicou Luciene Lima, diretora de Promoção e Feiras da Setur Aracaju.

“Estamos distribuindo aperitivos de nossa gastronomia, com castanhas salgadas, doces e apimentadas. Nesse formato, nós conseguimos vender nosso destino e qualificar cada vez mais o nosso atendimento aos turistas e agentes de viagens que se fazem presentes no evento”, reforçou Thiago Moura, diretor de Turismo da Setur Aracaju.

Foto: Ascom/Setur