Destino Aracaju recebe certificação do Ministério do Turismo

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), atualizou o cadastro da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento vinculado ao Ministério do Turismo (MTur). Como resultado da atualização, a capital sergipana foi certificada como Município Turístico.

Para o MTur, a categoria de Município Turístico se refere aos territórios que dão identidade à região, concentram o maior fluxo de turistas e detêm os principais atrativos e serviços turísticos em relação aos municípios circunvizinhos. Além do município de Aracaju, o Conselho Municipal de Turismo de Aracaju (Comtur) também recebeu a certificação.

“O resultado alcançado é derivado de um trabalho conjunto entre os técnicos da Setur Aracaju e o Conselho Municipal de Turismo de Aracaju. Todos estamos empreendendo esforços para promover o desenvolvimento do destino turístico Aracaju, por meio de diálogo e coparticipação entre o poder público e o trade turístico local”, afirmou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

A presença da cidade no Mapa do Turismo é primordial para a garantia do recebimento de recursos provenientes do Governo Federal, por intermédio de projetos, emendas, políticas públicas e editais. É por meio da participação do município no Mapa do Turismo Brasileiro que Aracaju pode produzir ações em parceria com o Ministério do Turismo, tais como: qualificação profissional para o turismo; participação em programas e projetos em esfera federal; acesso a financiamentos por meio de bancos oficiais; e apoio em promoção e participação em eventos para divulgação do destino turístico.

“O trabalho da Secretaria Municipal do Turismo de Aracaju reforça o compromisso da Prefeitura, sob gestão da Prefeita Emília Corrêa, para a construção de uma Nova Aracaju e para o fortalecimento da atividade turística como uma força motriz de desenvolvimento da nossa capital”, acrescentou o secretário.