Destino Sergipe é destaque no Verão com investimento do Governo do Estado

Por meio de estratégias eficazes é possível apresentar ao público as riquezas e diferenciais de um local, despertando o interesse de viajantes e impulsionando a economia local. A partir desse conceito, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), fez ampla campanha em nível nacional, com investimentos vultosos, da ordem de mais de R$ 1,2 milhão, a fim de consolidar o estado como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Como resultado, Sergipe foi destaque no Verão 2024/2025 e gerou emprego, renda e desenvolvimento para os sergipanos.

A alta temporada no estado, que contemplou a estação mais quente do ano, foi marcada pela intensa campanha de promoção turística feita pela Setur, o que de fato consolida Sergipe como um dos destinos mais desejados do Brasil. É o que comprova uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE). Nela, o estado figura como o 3º melhor destino do Brasil em 2024, tendo crescido 9% no acumulado do ano. Além disso, com ações estratégicas e abrangentes, a Setur alcançou várias marcas significativas, como por exemplo ampliação da malha aérea com 300 voos extras durante o verão e 20 voos adicionais no período do Carnaval.

Destaque-se ainda que a campanha apresentou as belezas e os atrativos de Sergipe em diversos formatos e plataformas, como por exemplo o programa especial ‘Na estrada do Verão: Missão Sergipe’, dividido em duas etapas e exibido pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. O programa levou as maravilhas sergipanas para milhares de lares e teve mais de 200 inserções sobre o destino entre os meses de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

Foram realizadas ações em cinemas, nos shoppings de Maceió/AL, Recife/PE e Salvador/BA, convidando o público para visitar Sergipe e mídia aeroportuária nos aeroportos de Congonhas/SP, Confins/MG, Guararapes/PE e Maceió/AL, recepcionando os viajantes e assim despertando o interesse em visitar o destino Sergipe.

Além disso, foram realizadas diversas ações digitais com impulsionamento de campanhas no Google, YouTube, Facebook e Instagram, impactando milhões de pessoas em sete estados com grande fluxo turístico para Sergipe: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Goiás e Bahia. Também foram feitas parcerias com os principais portais do Brasil no segmento turístico, como Mercado & Eventos, Panrotas, Passagens Imperdíveis e Clima Tempo. O objetivo foi reforçar a imagem de Sergipe como um destino aconchegante e que abraça o turista.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, acredita que o turismo é uma engrenagem fundamental para o desenvolvimento de Sergipe. Por isso o Governo do Estado, por meio da Setur, investiu em uma campanha tão abrangente e inovadora, que alcançou milhões de pessoas em todo o país. “O resultado foi um aumento significativo no fluxo turístico, impulsionando a economia e gerando emprego e renda para os sergipanos. Sergipe está de braços abertos para receber os turistas e oferecer experiências inesquecíveis”, declara. E ele complementa que, com essa campanha, a Secretaria de Estado do Turismo reafirma o compromisso de promover o turismo em Sergipe, valorizando as belezas naturais, a cultura e a hospitalidade do povo sergipano.

Foto: Reprodução