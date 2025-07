Detetives do Shopping Jardins agitam o fim de semana em Aracaju

Atividade recreativa para a garotada acontece neste sábado e domingo, 12 e 13 de julho

Uma atividade repleta de enigmas e diversão promete animar o fim de semana da criançada no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Neste sábado e domingo, 12 e 13 de julho, acontece o desafio Detetives do Shopping Jardins (DSP), em sessões iniciadas às 15h30, 16h30 e 17h30. A brincadeira gratuita convida os pequenos a viverem uma aventura pelos corredores do shopping, com oficina de lupa e pistas em uma missão que estimula a curiosidade e o raciocínio lógico. Para participar, basta o adulto responsável pela criança efetuar a reserva acessando o aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). As vagas são limitadas.

O ponto de encontro para a diversão será ao lado da loja Arte em Papel, próximo à Portaria D, onde as meninas e os meninos participarão de uma oficina de personalização de lupa. Ao comando do recreador, todos seguirão em busca de pistas para desvendar um mistério e, ao final, todos serão premiados com uma medalha.

Brincadeiras no Prédio Azul

A diversão Detetives do Shopping Jardins também será realizada nos dias 19 e 20 de julho e integra as atrações de férias do empreendimento. A programação do Jardins da Diversão segue até o final de julho tendo como grande destaque o parque temático dos Detetives do Prédio Azul (DPA), série do canal Gloob.

Com uma grandiosa cenografia inflável que simula o famoso edifício, o circuito de brincadeiras instalado na Praça de Eventos Ipê oferece piscina de bolinhas, pula-pula e obstáculos para o lazer das crianças de 2 a 13 anos. Os ingressos têm valores a partir de R$60 para até 40 minutos de diversão. Crianças menores de 5 anos devem entrar acompanhadas por um adulto responsável e há meia-entrada para pessoas com deficiência ou no espectro autista, mediante apresentação de documentação.

Até este domingo, 13 de julho, as famílias também aproveitam o Festival Sabor de Diversão para deixar os momentos de lazer ainda mais gostosos. Diversas operações gastronômicas do mall estão com ofertas e combos irresistíveis com sanduíches, pizzas, tortas, doces e outras delícias.

Detetives do Shopping Jardins

O quê? Atividade recreativa para as crianças com enigmas e muita diversão.

Quando? Sábado e domingo, 12, 13, 19 e 20 de julho. Sessões às 15h30, 16h30 e 17h30.

Onde? Ponto de partida ao lado da loja Arte em Papel do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito, mediante reserva prévia no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). Vagas limitadas.

Em anexo, segue imagem ilustrativa

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação