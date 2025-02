Detran e BPTran reforçam a segurança no trânsito com 10 novas viaturas

Em uma ação que visa melhorar a segurança no trânsito e reforçar o trabalho de combate aos sinistros de trânsito e infrações, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), em parceria com o Departamento de Trânsito de Sergipe (Detran/SE), recebeu dez novas viaturas. A entrega aconteceu nesta terça-feira, 18 de fevereiro, data em que o BPTran comemora seus 46 anos de serviços prestados à população sergipana.

O comandante do BPTran, Tenente Coronel J. Luiz, destacou a importância dessa renovação da frota para o trabalho do batalhão. “Hoje o Batalhão de Policiamento de Trânsito celebra seus 46 anos e, nesta data tão especial, em parceria com o Detran, recebemos novas viaturas; vamos poder dar uma eficiência maior em nosso trabalho, especialmente nos sinistros de trânsito e nas nossas operações de Lei Seca. É um momento muito feliz para todos nós que comandamos, porque, em 46 anos de parceria com o Detran, temos conseguido grandes avanços”, considerou.

As novas viaturas e motocicletas serão fundamentais para reativar as Rondas Ostensivas de Trânsito (Rottran) e reforçar o policiamento nas ruas de Aracaju, especialmente nas Operações Policiais, como o Serviço de Atendimento aos Sinistros de Trânsito (Sast). Com a entrega, o BPTran terá maior capacidade de agir de forma rápida e eficiente, garantindo mais segurança e ordem no trânsito sergipano.

O Diretor de Operações do Detran/SE, Carlos Alberto, ressaltou a importância da parceria entre as instituições e a entrega das novas viaturas. “Tivemos a honra, através do governador Fábio Mitidieri, de entregar dez novas viaturas para aumentar o policiamento de trânsito da capital. Sabemos que o trânsito é um dos nossos maiores desafios, com muitas perdas e acidentes, por isso é fundamental que a polícia tenha as condições necessárias para atuar. O apoio do comandante geral, Coronel Ribeiro, da nossa diretora-presidente Naleide de Andrade, e do comandante do BPTran, Coronel J. Luiz, tem sido essencial. E, ao final, quem ganha com tudo isso é a população sergipana e aracajuana, que verá, nas ruas, novas viaturas combatendo as infrações e garantindo um trânsito mais seguro”, colocou.

A renovação de frota é mais um passo importante na luta contra os acidentes e infrações de trânsito em Sergipe. Com o aumento da capacidade operacional do BPTran, espera-se um impacto positivo na diminuição dos sinistros e na promoção de um trânsito mais seguro para todos.

O Detran/SE segue empenhado em melhorar as condições de segurança e mobilidade, sempre em parceria com as forças de segurança pública, para garantir o bem-estar da população.

Foto: BPTran/PMSE