Detran/SE alerta para golpes envolvendo o programa CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) emitiu um alerta à população sobre a circulação de mensagens falsas que solicitam pagamentos para inscrição no programa CNH Social. Essas mensagens, disseminadas principalmente por SMS e e-mail, contêm links fraudulentos que visam enganar os cidadãos.

É fundamental destacar que o programa CNH Social é uma iniciativa totalmente gratuita do Governo do Estado de Sergipe, destinada a pessoas de baixa renda que desejam obter a primeira habilitação. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), no endereço eletrônico ‘assistenciasocial.se.gov.br’. A parte operacional do programa, que inclui autoescola, provas e exames, é de responsabilidade do Detran/SE.

Na última edição do programa, realizada no final de 2024, mais de 25 mil sergipanos demonstraram interesse em participar. O programa disponibilizou 1.200 vagas, conforme os limites orçamentários estabelecidos. Destas, cerca de 936 sergipanos foram classificados para iniciarem o processo de habilitação nas categorias A (motos) e B (carros). Além disso, 264 pessoas acrescentaram uma nova categoria à sua habilitação.

Atualmente, as inscrições para o programa CNH Social estão encerradas, pois o processo referente ao ano de 2024 encontra-se em fase final. Assim que as inscrições para 2025 forem abertas, as informações serão divulgadas por meio dos canais oficiais do Governo de Sergipe, Seasic e Detran/SE.

O Detran/SE reforça que qualquer mensagem que exija pagamentos para inscrição no programa deve ser desconsiderada e denunciada. Para isso, a população pode entrar em contato por meio do WhatsApp (79) 99660-8221. A instituição orienta os cidadãos a sempre verificarem as informações nos canais oficiais antes de fornecerem dados pessoais ou efetuarem qualquer tipo de pagamento. A prevenção é a melhor forma de evitar golpes e garantir a segurança de todos.

