Detran/SE orienta condutores sobre cuidados no trânsito em dias de chuva

Com a intensificação das chuvas em várias regiões do estado, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) faz um alerta sobre os perigos da aquaplanagem — fenômeno que ocorre quando o veículo perde o contato com o solo devido à presença de água sobre o asfalto, comprometendo a aderência e o controle da direção.

A aquaplanagem, ou hidroplanagem, acontece quando uma lâmina de água se forma entre os pneus e o pavimento, impedindo o contato direto com o solo. Isso faz com que o veículo deslize de forma descontrolada, dificultando manobras e aumentando o risco de acidentes, especialmente em curvas ou frenagens de emergência.

Segundo o gerente de veículos do Detran/SE, Sidney Aragão, recomenda-se atenção redobrada antes e durante a condução. “É necessário que se verifique o estado dos pneus regularmente, especialmente o nível de desgaste e a calibragem. Em dias chuvosos, é importante reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo à frente, como também evitar passar por poças d’água, além de manter os limpadores de para-brisa em boas condições para garantir visibilidade. Também é importante manter a revisão do sistema de suspensão em dia. Um amortecedor desgastado não garante o devido contato entre o pneu e o solo, permitindo que se forme uma camada de água entre eles e consequentemente a perda de aderência.”, assegura.

De acordo com o vistoriador Antônio da Luz, algumas medidas podem ser tomadas pelo condutor. “Em uma situação de aquaplanagem, é importante manter o controle emocional, assim evitam-se reações bruscas. Não pisar no freio de forma abrupta, pois frear bruscamente pode agravar a perda de controle do veículo”, orienta. “Manter as mãos firmes no volante, tirar o pé do acelerador lentamente para reduzir a velocidade gradualmente, quando os pneus voltarem a tocar o asfalto, dessa maneira pode-se recuperar o controle da direção” acrescenta.

Adotar comportamentos prudentes no trânsito é fundamental para preservar vidas, especialmente em condições adversas. O Detran/SE tem o papel de orientar a população e reforça que a segurança começa com atitudes conscientes. Em dias de chuva, dirigir com atenção redobrada é essencial.

Foto: Arthuro Paganini