Detran orienta sobre riscos de não buscar CNH física e importância do documento

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) reforça a orientação aos condutores sobre a importância de retirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física após a conclusão dos processos de habilitação, renovação ou segunda via. Mesmo com a praticidade da CNH Digital, o não recebimento do documento impresso pode gerar transtornos em diferentes situações.

De acordo com o gerente de Habilitação do Detran/SE, Eduardo Alves Santos, muitos condutores acabam esquecendo de buscar a CNH no local indicado ou não acompanham a entrega pelos Correios, o que pode comprometer o acesso ao documento físico quando necessário. “Ainda que a CNH Digital esteja válida e facilite o dia a dia, há situações em que o documento físico é exigido, especialmente em atendimentos em órgãos públicos, bancos e viagens”, alerta.

O documento impresso pode ser entregue via Correios ou retirado em pontos de atendimento do Detran, conforme opção feita no momento da solicitação. No caso de devolução pelas Unidades de atendimento, quanto pelos Correios, o documento permanece até a data do vencimento.

Entre os transtornos enfrentados por quem não retira a CNH física, estão: impossibilidade de apresentação em locais que não aceitam o formato digital; necessidade de nova solicitação e pagamento de nova taxa; e desconforto em fiscalizações, mesmo com CNH Digital, em locais com sinal instável de internet ou aparelho indisponível.

O Detran reforça que o condutor deve manter a CNH, seja física ou digital, sempre disponível e válida. Para quem deseja utilizar a CNH Digital, é necessário que o documento tenha sido emitido a partir de 2017 e possua QR Code.

Status de entrega

O condutor pode acessar o site do Detran/SE para consultar o status de entrega da sua CNH, com seu CPF e dados do processo. Caso a CNH tenha sido devolvida, é necessário procurar o atendimento ou acessar o portal do Detran, solicitando busca em arquivo.

Foto: Igor Matias