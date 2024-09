Detran de Sergipe realiza abertura da Semana Nacional do Trânsito

Nesta quarta-feira, 18, a partir das 9 horas, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE) realizará a abertura da Semana Nacional do Trânsito. O evento será realizado na sede da autarquia, na avenida Tancredo Neves, e terá como tema ‘Paz no trânsito começa por você’, em conformidade ao lema adotado pelo Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A conscientizar a sociedade sobre responsabilidade e segurança no trânsito.

Comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito ocorre em todos as unidades federativas e está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por meio do artigo 326, de 1997. “A Semana Nacional do Trânsito é importantíssima para envolvermos os órgãos de trânsito estaduais e municipais em um momento de alerta à sociedade civil para o papel que desempenhamos na segurança viária”, enfatiza a diretora-presidente do Detran-SE, Naleide de Andrade.

De acordo com a coordenadora da Educação para o Trânsito do Detran-SE, Tissiane Costa, a campanha é um momento de integração em prol da segurança da sociedade, conforme preconiza o Plano Nacional de Trânsito (Pnatrans). “A ideia central deste ano é intensificar a integração de todos os órgãos dos poderes estaduais, municipais e federais na tentativa de salvarmos vidas”, reforça.

A Semana Nacional do Trânsito também conta com a participação de órgãos como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju, o Batalhão da Polícia de Trânsito de Sergipe (BPTran-SE), superintendências municipais de Transporte e Trânsito (SMTTs), Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte (Sest/Senat) e Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Na solenidade, será entregue a medalha de honra ao mérito de Antônio Siqueira, como forma de prestigiar o saudoso funcionário da autarquia pelos seus 30 anos de serviços prestados ao órgão.

Programação

Quarta-feira, 18/09

9h – Abertura da Semana Nacional do Trânsito no Detran-SE

Quinta-feira, 19

8h – Evento alusivo à Semana Nacional do Trânsito na SMTT Aracaju

Sexta-feira, 20

8h – Congresso Sergipano do Trânsito no Auditório da Codise

Quarta-feira, 25

Encerramento com operação integrada no posto de fiscalização do BPRv no Mosqueiro, em Aracaju

Foto: Arthuro Paganini