DEZENOVE NOVOS ÔNIBUS 0 KM SÃO ENTREGUES EM ARACAJU E COMEÇAM A RODAR A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA

A Prefeitura de Aracaju deu mais um passo decisivo na transformação do transporte coletivo da capital com a entrega de 19 ônibus modelo Air 6, zero quilômetro, nesta segunda-feira, 19. Os novos veículos, que já começam a circular nas ruas, são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e entradas USB para carregamento de celulares, oferecendo mais conforto, segurança e tecnologia aos usuários.

Com essa nova entrega, Aracaju já soma 34 ônibus climatizados operando na cidade, em um processo contínuo de renovação da frota que existia há muito tempo na capital. De acordo com a prefeita Emília Corrêa essa é mais uma etapa do processo de modernização do transporte coletivo de Aracaju. “Estamos fazendo um pente-fino rigoroso no sistema de transporte público. Desde o decreto, nossa intenção sempre foi impedir que ônibus fora da idade permitida circulassem, mas infelizmente ainda vimos casos assim. Eu mesma identifiquei um veículo irregular nas ruas, acionei a equipe e ele foi retirado de imediato. Com o apoio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), fomos retirando esses ônibus aos poucos, e agora, com a chegada de novos veículos, todos os que ainda estão rodando de forma indevida serão definitivamente substituídos”.

“Com a entrega destes 19, já temos 34 ônibus novos circulando, e outros 10 chegam nos próximos dias, fruto de um esforço contínuo de renovação da frota. Quero garantir à população que não vamos permitir ônibus fora do padrão em Aracaju. Se você vir algum, informe, porque vamos agir. Estamos em contato com mais empresas e o que vai resolver de forma definitiva é a nova licitação, que já está em fase avançada. Esse é o nosso compromisso, garantir um transporte digno, seguro e de qualidade para todos”, afirmou a prefeita Emília.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, também destacou o impacto direto da nova frota na vida da população. “Nós estamos hoje entregando 19 ônibus novos, zero quilômetro, todos com ar-condicionado. É uma mudança grande no transporte público de Aracaju, que vem sendo promovida pela prefeita Emília desde o início da gestão, substituindo todos os ônibus que estavam em situações precárias e causando insegurança à população. Hoje é mais uma prova disso são mais 19 chegando, somando-se aos que já foram entregues, também com ar-condicionado. Isso é uma tendência que vai continuar. Daqui pra frente, só pegaremos ônibus com esse padrão. As outras empresas também estão se adequando a essa nova realidade e, com certeza, até o final do mandato da prefeita Emília, Aracaju terá um dos melhores transportes públicos do Nordeste.”

O diretor executivo do Consórcio Metropolitano de Transportes (CTM), Hector Coronado, afirmou que o novo modelo de transporte já está sendo implantado e que a implantação dos ônibus será feita de forma igualitária. “A proposta da Prefeitura, neste momento, é garantir uma distribuição igualitária dos novos ônibus. A ideia é que toda a população tenha acesso a um transporte mais moderno e eficiente, independentemente da região onde mora. Em relação as esses 19 ônibus que foram entregues hoje, teremos uma boa parte rodando nas linhas da Zona Norte da cidade”.

“Linhas que atendem comunidades como o Santa Maria e o Marivan, por exemplo, já começam a receber veículos novos, menos poluentes, com Wi-Fi e com a mesma qualidade dos ônibus que estão sendo distribuídos em toda a cidade. Inclusive agora, nesse período de Ano Novo, essas comunidades também serão contempladas”, explicou.

34 novos ônibus aceleram modernização do transporte coletivo

Os 34 novos ônibus que passam a integrar a frota do sistema de transporte coletivo da capital serão destinados às linhas que atendem todas às Zonas de Aracaju além de áreas atendidas pelas linhas circulares e universitárias. Com a chegada desses novos ônibus, a Prefeitura de Aracaju avança no processo contínuo de renovação da frota que existia há muito tempo na cidade.

As linhas beneficiadas com os novos ônibus incluem:

24 linhas da viação Atalaia:

Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

Linha 004 – Santa Maria / Mercado

Linha 005 – Maracaju / D.I.A.

Linha 080 – Bugio / Atalaia

Linha 100-2 – Circular Shoppings 02

Linha 200-1 – Circular Indústria e Comércio 01

Linha 401 – Inácio Barbosa / UNIT / D.I.A.

Linha 405 – 17 de Março / D.I.A. via Marivan

Linha 408 – Paraíso do Sul / D.I.A.

Linha 410 – Res. Horto Santa Maria / D.I.A. via CIRAS

Linha 414 – Marivan / D.I.A.

Linha 720 – UNIT / Centro via Jardins

10 linhas da Viação Modelo:

Linha 001 – Augusto Franco / Bugio

Linha 008 – Porto Sul / Bairro Industrial

Linha 051 – Atalaia / Centro

Linha 200-2 Circular Indústria e Comércio

Foto: Ronald Ameida / SECOM PMA