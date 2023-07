Dia 19 de julho serão anunciadas novidades sobre o bloco Pré-Caju

Atrações e demais novidades sobre o bloco Pré-Caju kids e Feijoada do Pré-Caju serão anunciadas no dia 19 de julho

A criançada pediu e foi atendida. Em 2023, o maior Carnaval fora de época terá diversão garantida para os pequenos. O lançamento do bloco Pré-Caju Kids ocorrerá no dia 19 de julho (quarta-feira), no Mauí Food Park (no bairro Farolândia), juntamente com o anúncio da programação da Feijoada do Pré-Caju.

O evento terá início às 17h, com um pocket show sob o comando do cantor Thiago Sol Kids, para o público em geral. Em seguida, às 18h30, também com a presença da imprensa, a Comissão Organizadora da prévia carnavalesca anunciará todas as novidades sobre o Pré-Caju Kids e a Feijoada do Pré-Caju. Ao final, às 19h, acontecerá um pocket show com direito a muito pagode do cantor Nona.

Por Osanilde Oliveira