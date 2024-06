Dia D: Aracaju aplica mais de 1.700 doses de vacina neste sábado

Uma mobilização nacional uniu todo para fomentar a imunização da população contra a poliomielite. Neste sábado, 8, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou o Dia D de vacinação contra a paralisia infantil, para crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Ao todo, 1.734 pessoas foram vacinadas.

A ação aconteceu em dez Unidades de Saúde da Família (USFs), contemplando todas as regiões da cidade, sendo elas: USF Augusto Franco, Santa Terezinha, Celso Daniel, Hugo Gurgel, Marx de Carvalho, Manoel de Souza, Cândida Alves, Franscisco Fonseca, José Machado e José Calumby.

A meta da campanha é imunizar 29.546 crianças, o que equivale a 95% da cobertura populacional. De acordo com o secretário municipal da Saúde, João Vitor Burgos Mota, o Dia D foi um momento em que aqueles que, por algum motivo, não puderam ir a uma unidade de saúde durante a semana, tiveram a possibilidade de levar as crianças para se vacinar neste sábado.

“O principal objetivo do Dia D é aumentar a cobertura da população imunizada e evitar que a doença seja reintroduzida no território. Assim, é fundamental a colaboração dos responsáveis, para que continuem levando as crianças para se vacinarem. O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989 e, em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, em 2023 o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas. Por isso, precisamos sempre reforçar a importância da vacina contra pólio”, explica o secretário.

População aprovou dia D

Viviam Farias Barros aproveitou o sábado para levar as filhas Vitória e Valentina para se vacinarem na USFs Marx de Carvalho.

“Foi uma iniciativa maravilhosa, possibilitando aos pais ou responsáveis que trabalham durante a semana tenham esse sábado para vir trazer as crianças. O atendimento foi rápido e excelente. Minhas filhas vacinadas e meu coração em paz”, disse Viviam.

Elisson Ferreira, pai do pequeno Matheus, de 4 anos, também destaca a importância da ação ter sido realizada no sábado.

“Esse Dia D é muito importante, para que as pessoas que, assim como eu, não conseguem ir à unidade durante a semana, venham e vacinem seus filhos”, ressalta Elisson.

Cybele Silva levou sua filha e fez um chamado à população. “Sei da importância e segurança das vacinas para a saúde, por isso espero que todos os pais ou responsáveis tragam suas crianças e expliquem para elas a importância da vacina. Aproveitem, também, para atualizar sua caderneta de vacinação”, frisa.

Débora Augusta Silva faz um alerta para outros pais. “Hoje, completei meu esquema vacinal contra a covid-19. É uma emoção grande porque a gente se sente mais seguro com tudo o que a gente está passando. É importante que todo mundo se vacine, para que a gente tenha uma imunidade maior em toda população. Vamos vacinar, vacinas salvam vidas”, destaca Débora.

Aplicação

Segundo a coordenadora de Imunização, Larissa Ribeiro, a vacinação contra a pólio segue em todas as 45 Unidades de Saúde da Família ao longo da semana, até o dia 14 de junho, nas 45 USFs que funcionam de segunda a sexta-feira.

“A poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem – PVS tipo 1, 2 ou 3, que, em geral, acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Para tanto, essa estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do vírus no Brasil. A vacina contra a pólio é aplicada em esquema primário em crianças menores de 1 ano de idade, sendo três doses da vacina inativada (VIP). Já para crianças de 1 a 4 anos, o imunizante é aplicado de maneira indiscriminada com a vacina oral”, completa Larissa.

Foto: Ascom/SMS