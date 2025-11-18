Dia da Consciência Negra no shopping RioMar Aracaju, no dia 19 de novembro

Na véspera do Dia da Consciência Negra, o RioMar Aracaju promove uma programação especial que valoriza a cultura afro-brasileira e reforça a importância da data. No dia 19 de novembro, o público poderá participar de duas atrações para celebrar a data.

Oficina de Turbantes

A oficina acontecerá às 15h, na loja Negra Luz, localizada no Piso L1, próximo à Praça de Eventos Rio, oferecendo ao público a oportunidade de aprender técnicas de amarração enquanto vivencia um gesto de identidade, memória e autoestima. A oficina será ministrada por Tatiane Costa – sergipana, educadora, empreendedora e criadora da marca Negra Luz, um projeto que celebra a estética e a ancestralidade afro-brasileira.

Cortejo Descidão dos Quilombolas

Também às 15h, com concentração na Praça de Eventos Rio, o grupo afro cultural realizará uma apresentação que percorrerá os corredores do shopping, convidando os visitantes a celebrarem a força, a história e as tradições da população negra.

Funcionamento no Dia da Consciência Negra – 20 de novembro

Na quinta-feira, feriado da Consciência Negra, o shopping funcionará em horário especial:

– Alimentação e lazer: 12h às 21h

– Demais lojas, quiosques, academia, clínica e hipermercado: fechados

– Restaurantes e cinema: funcionamento conforme horários das respectivas redes

Para consultar a programação e sessões do cinema, o atendimento do Cinemark, está disponível pelo Aplicativo RioMar Aracaju (Android e iOS).

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Studio Kirai