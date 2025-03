DIA DA MULHER: ARACAJU REALIZA AÇÕES COM SERVIÇOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA O PÚBLICO FEMININO

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pontuou a comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com diversas ações de saúde em dois pontos da cidade. no Cemar (Centro de Especialidades Médicas), no bairro Siqueira Campos. Essa ação contemplou exclusivamente mulheres que estavam em fila de espera.

Entre 8h e 17h, as usuárias tiveram a oportunidade de realizar ultrassonografia (mamária e transvaginal) e eletrocardiograma (ECG), além de testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites, e atualização do cartão vacinal.

A secretária de Saúde, Débora Leite, explicou que esse mutirão foi o primeiro de muitos que estão planejados, e faz parte do grande esforço da SMS para zerar a fila de espera.

VULNERABILIDADE SOCIAL

Em parceria com a Universidade Tiradentes e a Secretaria da Família e da Assistência Social, a SMS disponibilizou no Centro de Especialidades da UNIT, vários procedimentos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, especialmente as cadastradas nas Unidades de Saúde da Família Augusto Franco, Augusto César Leite, Antônio Alves, Hugo Gurgel, Geraldo Magela e Ministro Costa Cavalcante.

Várias equipes foram mobilizadas para oferecer serviços como Aferição de Pressão Arterial, Glicemia, teste rápido, vacinação, consulta enfermagem, podologia, orientações sobre saúde bucal, auriculoterapia, além orientações sobre os serviços da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social.

“Firmamos essa exitosa parceria para oferecer um dia diferenciado de atendimentos e cuidados com a saúde”, informou a secretária municipal de Saúde, Débora Leite.

POR ASCOM/SMS