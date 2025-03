Dia da Mulher: Assistência Social celebra data com programação que começa nesta sexta

Durante o mês de março, a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) realizará uma série de ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado neste sábado, 8.

A programação inicia nesta sexta-feira, 7, e segue até o próximo dia 14.

Dentro do planejamento terão atendimentos relacionados à saúde, beleza e conscientização do público feminino. A execução se dará por meio da articulação entre a Semfas e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). As ações serão destinadas às mulheres acolhidas, com exceção das atividades nos CRAS, que serão abertas à comunidade.

A realização de testes rápidos, vacinação, serviços de beleza, instalação de estandes informativos e consultas pelo Consultório na Rua são alguns dos serviços ofertados. Além disso, no dia 7 de março acontecerá um bazar gratuito no Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) para as mulheres assistidas pela unidade.

Abaixo, as ações que serão realizadas:

-Dia 07/03 (Sexta-feira): Centro Pop – das 8h às 12h;

-DIA 08/03 (Sábado): Universidade Tiradentes, das 8h às 12h, e Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) – das 8h às 13h;

-DIA 11/03 (Terça-feira): CRAS 17 De Março (Maria Diná) – das 8h às 17h;

-DIA 12/03 (Quarta-feira): Centro Social Urbano (CSU) Centro Dia – das 8h às 17h;

-DIA 13/03 (Quinta-feira): CRAS Maria José (Coqueiral) – das 14h às 17h;

-DIA 14/03 (Sexta-feira): CRAS Antônio Valença – das 8h às 12h.