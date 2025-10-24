Dia da Sergipanidade: CASACOR Sergipe celebra o que é nosso na arte de ser e pertencer

Celebrado em 24 de outubro, o Dia da Sergipanidade convida a reconhecer e valorizar o que faz de Sergipe um território singular — sua gente criativa, suas tradições e a força simbólica de quem transforma o cotidiano em expressão artística.

Na CASACOR Sergipe, essa identidade se revela de forma sensível e contemporânea por meio do projeto Vem da Pedra, uma iniciativa nascida no povoado Pedra Furada, em Santa Luzia do Itanhy, que resgata a produção artesanal de ladrilhos hidráulicos. Em parceria com os artistas visuais Bené Santana, Fábio Sampaio, Gabi Ettinger e Nalin Duarte, o projeto deu origem a peças exclusivas que unem arte, design e memória.

Os ladrilhos criados a partir dessa colaboração prestam homenagem a nomes fundamentais da cultura sergipana, como Artur Bispo do Rosário, Leonardo Alencar, Melcíades Souza e José Fernandes, artistas que ajudaram a moldar a estética e o imaginário do nosso estado. Inspiradas em seus traços, cores e estilos, as peças trazem a possibilidade de composições artísticas que dialogam com o passado e o presente, reafirmando o valor da criação local.

A sergipanidade, um sentimento de orgulho e continuidade, que se reinventa no tempo, surge em vários ambientes da mostra através do rico artesanato, que imprime alma e sensibilidade regional. Já os ladrilhos hidráulicos, que exaltam os artistas da terra, pontuam a Praça do Artesão, assinada por Melcíades Filho; os banheiros públicos Traços da Terra,da arquiteta Karine Dias; o Sensi Deck Bar projetado por Gilvan Acciolli e o Pátio Afluentes concebido pela dupla Ívia Maia e Mirlene Sales.

Assim, a CASACOR Sergipe celebra o Dia da Sergipanidade exaltando o que nasce do chão sergipano e das mãos que o transformam em arte. Porque ser sergipano é criar, preservar e se orgulhar daquilo que vem da nossa terra.

Foto: Xico Diniz l Felipe Araújo – Lotti+Caldas Comunicação