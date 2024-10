Dia da Servidora e do Servidor Público é comemorado no MPT-SE

Servidores que completaram 10 e 30 anos de serviço foram homenageados

Nesta segunda-feira (28), dia da Servidora e do Servidor Público, um café da manhã reuniu as servidoras e servidores no Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE).

Na abertura do evento, o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, enfatizou a importância de celebrar a data. “Esse é um momento especial. É uma alegria muito grande ver que tem colegas tão longevos, com décadas de prestação de serviços à sociedade e que mantêm o entusiasmo e dedicação de quando chegaram aqui”, destacou.

A vice-procuradora-chefa do MPT-SE, Clarisse Farias Malta, externou respeito e gratidão aos servidores públicos. “Desejo que cada um se sinta valorizado, respeitado e homenageado do jeito que merece. Vamos comemorar juntos esse momento, que foi pensado e organizado com muito carinho”, afirmou.

Homenagens

O dia de celebração foi marcado também por reconhecimento aos servidores que completaram 10 e 30 anos de serviços prestados à instituição. O servidor Igor Cabral recebeu a placa de homenagem pelos 10 anos no MPT. Aos servidores Patrícia Romero, Kátia Silene, Ginaldo Lima e José Vieira foram entregues as placas comemorativas pelos 30 anos. O servidor José Vieira, policial da Segurança Institucional do MPT-SE, expressou sua gratidão pelas três décadas de trabalho. “O MPT é minha segunda família. Eu só tenho a agradecer por ter vindo para essa unidade, porque me sinto útil aqui. Eu, que fui vítima do trabalho infantil, estou numa instituição que combate essa e tantas coisas ruins. Nós, servidores, precisamos continuar buscando fazer o melhor a cada dia”, declarou.

Eliane Oliveira, servidora do MPT há 14 anos, compartilha o mesmo sentimento de gratidão. “Meu coração é muito grato por estar aqui. O MPT é um ambiente de paz, um ambiente saudável. E essa instituição não funciona sem nós, servidores, então só tenho a agradecer a cada um de vocês”, destacou.

O procurador do Trabalho Ricardo Carneiro parabenizou os servidores pelo empenho. “Eu espero que, como reflexão do dia de hoje, nós não nos esqueçamos de que a nossa missão é servir à sociedade. Dentro dessa perspectiva, gostaria de reforçar minha admiração ao esforço que cada de vocês tem feito para servir à população do Estado de Sergipe. Continuem se fazendo importantes na vida das pessoas, a equipe do MPT é fonte de inspiração. Vocês me inspiram todos os dias”, declarou.

Durante o evento, as servidoras e servidores participaram, ainda, de um bingo com vários prêmios e puderam fazer massagens relaxantes.

Texto e foto Lays Millena Rocha