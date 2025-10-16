Dia das Bruxas com desfile e caça aos doces no RioMar Aracaju

Neste sábado, 18 de outubro, o RioMar Aracaju será invadido por seres do outro mundo! Em clima de gostosuras e travessuras, o shopping antecipa as comemorações do Dia das Bruxas e prepara um evento repleto de diversão para toda a família.

A partir das 16h, o público está convidado a participar de um apavorante Desfile de Halloween, que promete transformar os corredores do mall em um verdadeiro cenário de fantasia e mistério. A concentração acontecerá na Praça de Eventos Mar, de onde partirá um cortejo repleto de música, personagens fantasmagóricos e muitas surpresas.

Durante o percurso, bruxas, zumbis, múmias e vampiros irão se misturar aos visitantes, animando a tradicional caça aos doces, acompanhada por uma bandinha “do outro mundo”. A proposta é que as crianças entrem no clima, usem suas fantasias mais criativas e não esqueçam de levar o baldinho para enchê-lo de gostosuras.

O evento será aberto ao público, proporcionando uma tarde de muita alegria, imaginação e momentos inesquecíveis em família.

Serviço

O quê? Desfile de Halloween, com caça aos doces, bandinha de música e personagens temáticos.

Quando? Sábado, 18 de outubro, a partir das 16h.

Onde? Concentração na Praça de Eventos Mar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria