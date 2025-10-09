Dia das Crianças: Filarmônica de Itabaiana realiza concerto especial

Neste sábado (11), os grupos infantojuvenis da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição de Itabaiana realizarão um concerto especial em homenagem ao Dia das Crianças. O evento acontece às 19h, no Instituto de Música Maestro João de Matos, localizado na Rua Monsenhor Eraldo Barbosa, anexo ao CEMB. A iniciativa faz parte das comemorações da Semana da Criança, que também conta com ações promovidas pela Energisa no Espaço Energia.

A apresentação contará com um repertório diversificado, incluindo obras de grandes nomes da música brasileira e internacional, como Gilberto Gil, Alceu Valença, Beatles e Hermeto Pascoal. Os grupos musicais que subirão ao palco são: Grupo de Violões da SFNSC e Carrilho, sob a regência dos maestros Laedson Souza, Kaio Cortes e João Carvalho; Orquestra Preparatória, com regência dos maestros Simão Pedro e Yan Alves; Banda Infantojuvenil, sob a regência do maestro Wagner Santana; Orquestra Experimental e Cordas do Carrilho, com regência do maestro Laedson Souza; e Grupo de Flauta Doce e Escaletas do Carrilho, sob a regência do maestro Simão Pedro.

O presidente da Filarmônica, Luan Lima de Almeida, destaca a importância do concerto em homenagem ao Dia das Crianças. “Será um momento muito especial, no qual tradicionalmente fazemos essa homenagem, também mostrando o trabalho realizado pela instituição e a evolução dos alunos ao longo dos meses. Nossa expectativa é que o público prestigie esse momento emocionante, especialmente neste ano em que comemoramos os 280 anos de atividade ininterrupta da instituição”, afirma.

Desde 2020, o Grupo Energisa apoia a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Considerada a instituição musical mais antiga do Brasil, a Filarmônica atende atualmente 330 jovens do ensino fundamental e médio do Agreste Sergipano, oferecendo aulas de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupos de violão, flauta doce e percussão.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, reforça a importância do projeto e das apresentações que são realizadas durante o ano. “São concertos realizados ao longo do ano e os alunos têm a oportunidade de mostrar todo aprendizado e talento. Para a Energisa, é um orgulho apoiar projetos como esse que promovem a inclusão por meio da música e criam oportunidades de crescimento profissional na área”, ressalta.

Semana da Criança com ações especiais da Energisa

A Energisa também está realizando diversas atividades lúdicas e educativas durante a Semana da Criança. Nesta quinta-feira (09), em Nossa Senhora das Dores, o Caminhão Nossa Energia promove uma sessão de cinema ao ar livre na praça de eventos da cidade, a partir das 18h. O espaço contará com telão, capacidade para 100 pessoas, além de distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças.

No Espaço Energia, em Aracaju, as crianças poderão aproveitar a pista de dança piezoelétrica e aprender sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica de forma interativa. A visita guiada tem duração média de uma hora e precisa ser agendada com antecedência pelo telefone 3085-9668 (WhatsApp). O horário de funcionamento do Espaço Energia durante a semana é das 7h30 às 17h30 com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. No sábado e domingo, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30.

Texto e foto Adriana Freitas