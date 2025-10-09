Dia das Crianças: ideias de presentes educativos que cabem no bolso

O GBarbosa seleciona opções disponíveis na rede, que estimulam criatividade, raciocínio e aprendizado em família

Ainda dá tempo de garantir o presente do Dia das Crianças e sem gastar muito. Nas lojas da rede há opções de jogos educativos por menos de R$ 100 que estimulam criatividade, raciocínio e aprendizado de forma divertida e ainda fortalecem vínculos entre pais e filhos.

Para ter descontos exclusivos nos brinquedos, os clientes devem ativar as ofertas no App GBarbosa. Ao informar o CPF no caixa, garante o desconto.

Bico Fechado – Mímica! (A partir de R$ 39,90)

Garantia de boas risadas e imaginação solta. O jogo estimula expressão corporal, improviso e trabalho em equipe: vence quem for mais criativo nas encenações. Indicado para crianças a partir de 7 anos, é uma ótima opção para toda a família brincar junta.

Administrando seu Dinheiro (A partir de R$ 39,90)

Ensina noções de educação financeira de um jeito lúdico. Com simulações do dia a dia, o jogo incentiva o planejamento e a consciência sobre o uso do dinheiro, uma lição importante que começa na infância e pode render conversas frutíferas entre pais e filhos.

Responda se Puder (A partir de R$ 69,90)

Para quem gosta de testar conhecimentos, o clássico jogo desafia os jogadores com perguntas de temas variados, como esportes, natureza e cultura. Ideal para brincar em grupo, estimula o raciocínio rápido, o aprendizado coletivo e, ainda por cima, traz o charme nostálgico dos jogos de tabuleiro tradicionais.

Mega Construções (A partir de R$ 29,90)

Um verdadeiro sucesso entre gerações, o jogo é para montar e criar com blocos coloridos, uma atividade que ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, na concentração e no raciocínio lógico, além de resgatar lembranças nostálgicas para os adultos que cresceram com o brinquedo.

Texto e foto Shirley Vidal