Dia das Crianças: Setransp promove ação que oferece aos pequenos a chance de ilustrar ônibus

Em alusão ao Dia das Crianças, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), em parceria com o Programa Ambiental Despoluir e a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), promove na próxima sexta-feira, 26, uma ação com mais de 35 crianças do Coral Arcanjos e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Os pequenos terão a oportunidade de colorir com ilustrações feitas à mão a parte externa de um ônibus do transporte público.

A iniciativa, que será realizada às 15h, na garagem da Viação Atalaia, tem como objetivo evidenciar a essencialidade do serviço de transporte público de forma lúdica, aproximando as crianças do setor por meio de traços e cores. A atividade proporciona aos pequenos a sensação de pertencimento à cidade, ao mesmo tempo em que apresenta o ônibus como elo fundamental para o desenvolvimento social e econômico da vida urbana.

A ação também valoriza a infância ao oferecer às crianças a oportunidade de produzir uma obra de arte acessível a todos, enquanto se divertem e aprendem sobre o valor do trabalho em equipe. Durante a atividade, os pequenos estarão sob supervisão de adultos e do artista plástico Korea Graffiti, responsável por finalizar a pintura que circulará pela cidade ao longo do mês de outubro. Além disso, o momento recreativo contará com a distribuição de brindes infantis do Despoluir e a entrega de lanches.

