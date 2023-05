Dia das Mães: Sugestões de presentes a partir de R$ 40 reais

A busca por presentes e preparativos para celebrar o próximo Dia das Mães, 14 de maio, promete movimentar cerca de R$ 1,87 bilhões no setor de hiper e supermercados, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na rede GBarbosa, por exemplo, é possível encontrar opções em diversas seções, da adega às prateleiras de chocolates, do bazar à floricultura.

Especialmente para a data, de 11 a 13 de maio, a rede estará com o Saldão 72h nas lojas e e-commerce com ofertas especiais em smartphones, TVs, ar-condicionado, fritadeiras elétricas, chapinhas, secadores e modeladores, entre outros itens. Vale destacar que os clientes podem ativar descontos exclusivos no App GBarbosa e aproveitar condições especiais de parcelamento no Cartão GBarbosa.

Confira as sugestões de kit que podem ser montados de acordo com o gosto e estilo da sua mãe:

Kit fotografia (cerca de R$ 38,00): imprima uma foto memorável com sua mãe e coloque no porta-retrato junto com uma vela KREA Amélia. Ela vai decorar a casa com muito amor;

Kit drink para Gin (cerca de R$ 46,00): mix de especiarias BR Spices com 4 potes de 10g cada de cardamomo, zibro, alecrim e pimenta-da-jamaica junto à taça Nadir Gin Tônica 600ml;

Kit chá romântico (cerca de R$ 73,00): combine o prato Alleanza raso romântico, de cerâmica e estampa floral junto à xícara de chá com pires e alfajor Seu Divino;

Kit café especial (cerca de R$ 83,00): caneca KREA térmica 440ml combina perfeitamente com o café colheita das Alegrias (orgânico e 100% arábica) e a deliciosa geleia de frutas Homemade 180g;

Kit vinho (cerca de R$ 92,00): este vinho Rosé Reservado da Concha y Toro com balde para gelo combina perfeitamente com o biscoito importado Princesa 400g.

Eletroportátil (cerca de R$ 150,00): Um presente útil de ótima qualidade. A escova secadora modeladora com design oval faz sucesso entre as mulheres na hora de finalizar um penteado.

Por Roberta Barreto