Dia de Cosme e Damião: caruru, balas e brinquedos são distribuídos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (26), Dia de Cosme e Damião, acontece a tradicional distribuição de caruru, balas e brinquedos. Assim como na igreja católica, os santos gêmeos são festejados nas religiões de matriz africana. Neste segmento, a festa é ainda mais tradicional e mais forte. Um dos locais onde acontece a entrega do caruru, é no terreiro de Mãe Jacira do Ogum, que pratica este ato há 50 anos.

A preparação para a festa começou ainda no mês passado. A festa começa nesta sexta-feira, às 18, na Rua Paraíba, Bairro Novo Paraíso, em Aracaju.

“As portas estarão abertas. Quem quiser é só chegar. Todos os anos, mais de 400 pessoas participam. As crianças e também os adultos saem felizes. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar para o (79) 99813-3376”, falou.

A mãe de Santo Jacira do Ogum serve o caruru que ela fez uma promessa para conseguir um emprego.

“Mesmo com pouca leitura, o emprego chegou. Entrei no serviço público como servente e cheguei a chefiar a cozinha em uma maternidade onde trabalhei. Desde o ano que me empreguei, passei a dar o caruru e não parei mais”, contou.

Os irmãos gêmeos Cosme e Damião nasceram no século terceiro na região da Ásia Menor, na Síria. Eram médicos e cristãos, na época o império romano não reconhecia o cristianismo e por isso foram perseguidos e mortos, decapitados.

De acordo com os relatos de historiadores, eles exerciam a profissão de médico de forma voluntária, não recebiam nenhum pagamento pelo serviço. Fiéis a Jesus Cristo, os irmãos foram reconhecidos como santos pela igreja católica quatro séculos após a morte. São considerados padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos, das crianças, barbeiros e cabeleireiros.

Nas religiões de matriz africana Cosme e Damião representam os erês, entidades infantis, que trazem vida e alegria, características comuns nas crianças. A entrega de doces, brinquedos e do caruru é uma forma de prestigiar essas entidades, agradando as crianças terrenas.

Fonte Abassá Ogum de Ronda