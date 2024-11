Dia de Finados: PMA ofereceu estrutura especial nos cemitérios

Neste sábado, 2, Dia de Finados, a movimentação foi intensa nos cemitérios públicos da capital sergipana, administrados pela Prefeitura de Aracaju. Para garantir conforto aos visitantes e familiares, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) preparou uma estrutura especial para recepcionar todos que costumam frequentar esses espaços no feriado.

“Assim como em outros anos, a gestão se preocupa em oferecer um espaço acolhedor aos visitantes. É um olhar de cuidado e carinho da administração em um momento de saudade para os familiares daqueles que estão sepultados nos cemitérios públicos”, destacou o presidente da Emsurb, Bruno Moraes.

No cemitério São João Batista, no bairro Ponto Novo, no cemitério Helena Alves Bandeira, na Atalaia, e no ABC, no bairro Jardins, a Emsurb disponibilizou banheiros químicos, toldos e cadeiras para os que participam das missas e cultos evangélicos ao longo do feriado.

“O Dia de Finados é uma data para renovar nossa fé. Por isso, é fundamental o apoio da Prefeitura, que promove um ambiente acolhedor, onde as pessoas podem participar da Santa Missa e visitar seus entes queridos”, ressaltou o padre Givanildo, vigário da Paróquia Bom Jesus dos Navegantes.

A dona de casa Edileuza Correia chegou cedo ao cemitério Helena Alves Bandeira, na zona sul da cidade, para participar da missa organizada pela Arquidiocese de Aracaju. Ela elogiou a estrutura oferecida pela Prefeitura.

“O cemitério está limpo e organizado, o que é muito positivo, pois permite que os visitantes participem das celebrações em um ambiente confortável”, afirmou Edileuza, moradora do bairro Atalaia.

Joselita, que esteve na celebração religiosa realizada no início da manhã na área externa do São João Batista, também destacou os cuidados.

“A estrutura está ótima, com sanitários de fácil acesso e a presença de fiscais para auxiliar os visitantes. A organização da empresa municipal está de parabéns”, comentou a professora.

Para assegurar uma melhor circulação nos locais de visitação e a organização das áreas públicas, a Emsurb mantém equipes de fiscalização em pontos com grande fluxo de pessoas, como no cemitério São João Batista.

“No total, são 20 fiscais distribuídos nos três cemitérios públicos, supervisionando a venda de produtos como velas, flores e planos funerários. O objetivo é manter os espaços organizados até o encerramento das visitações, às 17h, evitando a obstrução das passagens”, explicou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), Márcio Brayner.

Para garantir segurança e mobilidade no entorno dos cemitérios, agentes da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) também estiveram presentes para prestar suporte.

Limpeza

Quanto à limpeza, a Emsurb mobilizou três equipes, com aproximadamente 50 agentes. Uma equipe atua exclusivamente no cemitério São João Batista, enquanto as demais são itinerantes, cobrindo os espaços de visitação nas zonas norte e sul da cidade.

“Disponibilizamos 40 contentores para o descarte adequado dos resíduos, distribuídos estrategicamente pelos locais”, informou o gerente de Limpeza Urbana, Lauro Maia.

Ele acrescentou ainda que os cemitérios particulares de Aracaju também recebem atenção da Emsurb neste feriado.

“Nesses locais, os agentes estão focados na varrição e coleta de resíduos”, completou Lauro.

Passarela das Flores

Além dos cemitérios, houve intensa movimentação na Passarela das Flores, localizada entre os mercados Antônio Franco e Thales Ferraz, onde a comercialização de arranjos e ramalhetes ocorreu até o meio-dia.

Ascom Emsurb – Foto: Vanessa Franco