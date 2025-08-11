Dia do Advogado: Nelson Wilians Advogados, unindo regiões e expandindo direitos

Em celebração ao Dia do Advogado (11 de agosto), a Nelson Wilians Advogados reforça um posicionamento que vai além da celebração da data: a valorização da advocacia na prática, com presença efetiva e atuação estratégica em todo o Brasil.

Para o escritório, um dos maiores da América Latina, presença não é um diferencial — é parte essencial da entrega jurídica. “Advogar no Brasil exige mais do que conhecimento técnico. Exige leitura de contexto, rapidez de resposta e compreensão da realidade local. Aqui, o direito não é apenas o que está na lei, mas o que se aplica, se decide e se tolera”, afirma Nelson Wilians, CEO e fundador da banca.

Há mais de duas décadas, a NWADV adotou uma diretriz ousada: manter unidades próprias em todas as capitais do país. Não como meta de expansão, mas como parte de um modelo de negócio que prioriza agilidade, capilaridade e eficiência. “Não acreditamos em modelos centralizados e distantes. Onde há operação, há risco jurídico — e onde há risco, não cabe distância”, completa o advogado.

A escolha por essa estrutura própria não foi motivada por vaidade, mas por convicção estratégica: oferecer uma assessoria jurídica com entendimento profundo das realidades regionais, mantendo uma atuação nacionalmente coerente. A capilaridade se tornou, assim, uma vantagem competitiva. “Ela nos permite antecipar problemas, conhecer os bastidores e falar a língua de cada praça.”

Para além da retórica, a NWADV aposta na prática: cada advogado do escritório é preparado para atuar não apenas como técnico do direito, mas como um agente de expansão e inteligência jurídica. “Oferecemos mais que assessoria. Entregamos parceria com visão de futuro.”

Em um país de alta complexidade regulatória e jurídica, o escritório reafirma seu compromisso com um modelo que transforma a advocacia em aliada do crescimento sustentável. Neste Dia do Advogado, a homenagem da NWADV vai à prática da profissão — aquela que assume riscos, enfrenta zonas cinzentas e entrega consistência onde o improviso ainda prevalece.

Quem somos

Com mais de 25 anos de atuação, a Nelson Wilians Advogados (NWADV) é um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina, com sólida experiência na assessoria jurídica de empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores. Atuamos de forma estratégica para atender organizações que representam parcela significativa do PIB brasileiro, oferecendo soluções jurídicas eficientes e alinhadas aos desafios do mercado.

Presença nacional e internacional

Contamos com presença em todas as capitais brasileiras e em importantes cidades do interior, além de representações na América Latina e Europa. Essa capilaridade nos permite oferecer uma atuação ágil e próxima dos nossos clientes, com estrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada.

Compromisso com excelência

Investimos continuamente na capacitação de nossos profissionais e em inovação tecnológica para garantir um serviço jurídico de alto nível, pautado pela ética, eficiência e compromisso com resultados. Nosso propósito é proporcionar aos nossos clientes segurança jurídica e aos nossos colaboradores um ambiente de crescimento e realização profissional.

Texto e foto Cândida Oliveira