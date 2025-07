Dia do Amigo: Shopping Jardins presenteia os clientes com ingressos de cinema

O Shopping Jardins preparou uma promoção para o público celebrar o Dia do Amigo de maneira especial. De 20 a 31 de julho, quem reunir três amigos e seguir o passo a passo no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS) ganha quatro ingressos de cinema. A ação é um convite para curtir, juntos, a estreia do filme “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, que chega às telonas no dia 24 de julho.

A campanha celebra os laços de amizade em clima de superaventura e convida o público a viver momentos de descontração juntos. Para participar, é necessário baixar o app do Shopping Jardins, se cadastrar, acessar a aba da promoção “Amigos Fantásticos”, preencher os dados solicitados e gerar o QR Code. É preciso convidar três amigos a realizarem o mesmo procedimento. Com os quatro QR Codes em mãos, é só ir ao Centro de Atendimento ao Cliente (CAC) do shopping, confirmar as informações e retirar os ingressos.

Um dos participantes pode retirar os quatro ingressos de uma só vez, desde que apresente os quatro QR Codes e confirme as informações dos amigos (nome, telefone e e-mail). A campanha é válida de 20 a 31 de julho ou enquanto durar o estoque de ingressos e os bilhetes devem ser utilizados em sessões 2D no Cinemark do Shopping Jardins.

“Convidamos os nossos clientes a comemorarem o Dia do Amigo ao lado das pessoas queridas de uma maneira bem especial: no cinema. Queremos oferecer uma experiência que celebre o afeto e a convivência com os amigos”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Jardins, Acácia Sandes.

Foto: Freepik – Lotti+Caldas Comunicação