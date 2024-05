Dia do Hambúrguer: Bob’s ofertará sanduíches por R$ 4,99 no app, em Aracaju

O Dia do Hambúrguer, comemorado no dia 28 de maio, está chegando, e o Bob’s, primeira rede de fast food do Brasil, vai oferecer sanduíches por apenas R$4,99 durante a “Semana do Hambúrguer no Bob’s”. Os lanches Bob’s Cheddar e Chicken Crispy participam da promoção exclusiva no App do Bob’s. A oferta é válida de 27 a 31 de maio em todas as regiões do Brasil, para compras nas lojas físicas ou pelo delivery.

A rede conta com um cardápio personalizado para quem ama hambúrguer. Entre as promoções, o público pode pedir o Bob’s Cheddar, feito com Molho Cheddar Vigor, marca referência em sabor, coberto com cebola no shoyu, hambúrguer bovino e pão. Além do Bob’s Chicken Crispy, acompanhado de um empanado de frango crocante, Maionese Hellmann’s, marca número 1 entre chefs e consumidores do Brasil, e alface fresquinha dentro de um pão.

As promoções não param por aí! Por mais três reais, ou seja, por apenas R$ 7,99 os consumidores poderão saborear o Bob’s Cheddar ou o Chicken Crispy com Coca-Cola sem açúcar. “Essa campanha é mais uma oportunidade para que os clientes possam aproveitar as vantagens do nosso aplicativo, saborear os nossos lanches a preços irresistíveis e com praticidade. E ter ao nosso lado marcas parceiras e renomadas do setor, como a Vigor e a Hellmann’s e a Coca-Cola Brasil, faz toda a diferença para levar ao consumidor uma experiência única”, conta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

“Nosso Molho Cheddar Vigor é um produto que entrega sabor, consistência ideal e uma cremosidade que os consumidores buscam, e estamos certos de que esta ação do Bob’s permitirá que muitas pessoas possam experimentar e se apaixonar pelo lanche que levam o produto”, diz Karina Dal Sasso, diretora de marketing da Vigor.

Ao baixar o App do Bob’s, disponível para Android e iOS, e fazer um breve cadastro, o cliente torna-se um Bob’s Fã e participa de promoções como a do Dia do Hambúrguer, além de receber conteúdos exclusivos, cupons e ofertas personalizadas.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

